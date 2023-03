Gazprom ar putea sponsoriza Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra

Monopolul rusesc al gazelor naturale, Gazprom, grup controlat de stat, ar putea deveni sponsor oficial al Olimpiadei de vara din anul 2012, ce va avea loc la Londra, informeaza cotidianul Sunday Times.

Compania ruseasca a purtat deja discutii cu Comitetul Intermational Olimpic (CIO) privind posibilitatea de a deveni unul dintre cei 12 potentiali sponsori "globali", dupa finalizarea Jocurilor Olimpice din vara lui 2008, din Beijing, scrie Sunday Times.

Gerhard Heiberg, presedintele comisiei de marketing a Comitetului, a zburat la Moscova in noiembrie 2007 si s-ar putea intalni din nou cu conducerea Gazprom in cursul acestei luni.

In cazul in care se va ajunge la un acord, acest lucru va avea loc intr-o perioada in care relatiile dintre Rusia si Marea Britanie sunt destul de tensionate.

Gordon Brown, primul ministru britanic, spera ca relatiile dintre cele doua tari sa se imbunatateasca dupa castigarea alegerilor prezidentiale de catre Dimitri Medvedev.

Gazprom a fost criticat saptamana trecuta pentru reducerea temporara a livrarilor de gaze naturale catre Ucraina, din cauza unor datorii neachitate.

Aproximativ 25% din gazele naturale folosite de Europa provin din Rusia, livrate prin teritoriul Ucrainei.

CIO a semnat deja acorduri cu noua companii, incusiv Coca-Cola, McDonald's si Visa, ce vor fi sponsori globali pentru perioada 2009-2012.

Scopul CIO este de a strange aproximativ 500 milioane lire in aceasta perioada, suma din care 75 milioane lire va merge pentru organizarea Olimpiadei de la Londra, din 2012.

Oficialii londonezi spera sa stranga alte 670 milioane lire de la sponsori "nationali", pentru a acoperi costurile organizarii, estimate la doua miliarde lire sterline, scrie Sunday Times.

O posibila piedica in calea ambitiilor "olimpice" ale Gazprom este faptul ca CIO acorda Londrei posibilitatea alegerii unui sponsor exclusiv din cadrul sectorului "petrolier si al gazelor naturale".

Pentru ca Gazprom sa devina unul dintre sponsorii "globali", ar putea fi nevoit sa negocieze separat pentru a obtine un acord in acest sens.

Compania rusa de petrol si gaze naturale Gazprom, a dezmintit luni informatia aparuta in presa britanica, potrivit careia grupul rus ar deveni unul dintre sponsorii oficiali ai Jocurilor Olimpice din Londra programate pentru 2012, transmite RIA Novosti.

"Acest lucru nu este adevarat. Gazprom nu va fi unul dintre sponsorii oficiali", a declarat purtatorul de cuvant al companiei, Sergei Kupriyanov, pentru RIA Novosti.

