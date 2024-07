Seful Gazprom se asteapta ca barilul de petrol sa ajunga la 250 dolari

Pretul petrolului ar putea depasi in viitorul apropiat pragul de 250 dolari pentru un barial, potrivit lui Alexei Miller, CEO Gazprom, citat de agentiile internationale de presa.

"Traim o perioada caracterizata de transformari structurale in piata energetica, care se vor concretiza in preturi schimbate radical", a declarat Miller pentru Financial Times.

Declaratia oficialului rus nu face decat sa sporeasca temerile analistilor care anticipeaza o recesiune economica in cele mai dezvoltate state occidentale.

O ipoteza similara a formulat si Robert Hirsch, unul dintre cei mai apreciati analisti ai pietei energetice, potrivit caruia barilul de petrol va urca pana la 500 dolari in urmatorii 3-5 ani.

