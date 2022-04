Odiseea sistarii rusesti de gaz catre Ucraina continua

Premierul ucrainean Iulia Timosenko a asigurat sambata ca amenintarea companiei Gazprom de a reduce cu un sfert livrarile de gaze spre Ucraina nu va fi pusa in practica, informeaza AFP.

"Sunt sigura ca nu va avea loc nicio reducere" a nivelului, a spus ea, adaugand ca nu a primit niciun avertisment oficial din partea Gazprom cu privire la reducerea livrarilor. Aceasta nu a oferit insa alte explicatii.

Declaratia acesteia vine la doar o zi dupa ce gigantul rus a anuntat, prin intermediul unui comunicat, ca negocierile dintre Gazprom si concernul ucrainean Naftogaz, desfasurate joi si vineri, la Moscova, au esuat din nou. Potrivit documentului, "pentru a-si proteja interesele economice, Gazprom isi va reduce livrarile de gaz catre Ucraina cu 25%, incepand de luni, 3 martie, ora 10.00".

Sambata, negocierile dintre cele doua companii au continuat la Moscova, a declarat purtatorul de cuvant al Naftogaz, Valentin Zemlianski.

Ads

"Negocierile continua si au loc pe tema modului in care se vor face livarile in 2008", in special cu privire la prezenta sau lipsa companiilor intermediare, a precizat el, fara a spune care sunt rezultatele acestor negocieri.

Gazprom sustine insa ca, deocamdata, nici macar nu a fost platita toata datoria pentru anul 2007, cu toate premierul adjunct al Ucrainei a dat asigurari, miercuri ca peste un miliard de dolari au fost deja trimisi catre Gazprom.

In total, Ucraina are datorii catre compania ruseasca de peste 1,5 miliarde de dolari, atat pentru gazul livrat in 2007, cat si pentru cel din 2008.

In ianuarie 2006, "un razboi al gazului" intre Moscova si Kiev a dus la intreruperea pentru scurta durata a aprovizionarii cu gaz a Europei, avand in vedere ca 80% din gazul rus destinat europenilor tranziteaza Ucraina.