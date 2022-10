Din ciudățeniile fotbalului: un jucător și-a dat șortul jos pentru a-i arăta "bărbăția" adversarului său FOTO

Un fotbalist columbian a folosit o tactică neobișnuită pentru a distrage un adversar. El și-a dat șortul jos înaintea executării unei lovituri libere.

Fundașul lui Santa Fe, Geisson Perea, a luat o decizie ciudată pentru a-și ajuta echipa în meciul cu Jaguares din prima divizie columbiană.

După ce Jaguares a primit o lovitură liberă la începutul meciului, Perea a format un zid defensiv cu coechipierul său, Carlos Sanchez.

Aflat chiar lângă arbitru, Perea a decis în mod bizar să-și dea jos șortul și să îi arate penisul adversarului său

Incidentul a avut loc în doar al patrulea minut al meciului, când scorul era încă 0-0.

Arbitrul nu a sancționat acest gest, dar cu toate acestea, camerele TV au surprins actul în întregime.

One Colombian first division contest was marred by a particularly bizarre moment when Sante Fe defender Geisson Perera pulled down his pants to try and distract an opposition free-kick taker.

