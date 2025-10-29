Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:07
368 citiri
Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO: Hepta

Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier.

Liderul PSD cere retragerea nominalizării lui Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier pentru a evita să compromitem relaţia cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un „dezastru ireparabil diplomatic”.

„Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”

„România are un vicepremier condamnat definitiv pentru fapte de corupție. Pentru orice guvern acest tip de asumare politică aruncă o undă de reticență diplomatică pentru orice relație de afaceri sau diplomatică.

Prim-ministru a acceptat această nominalizare, pentru că ea a fost una dintre condițiile unui partid fară de care stabilitatea politică nu putea fi asigurată.

Prim-ministrul dorește să numească un al doilea vicepremier, o activistă civică cu imagine publică ireproșabilă și rezultate ce nu pot fi contestate.

Partidul care a condiționat intrarea în guvern de numirea celui ce este menționat în primul paragraf cere retragerea nominalizării din motiv de imagine politică. Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”, a scris miercuri, 29 octombrie, Gelu Duminică pe Facebook.

„Guvern deja plin de voci anti-americane”

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent", a scris Sorin Grindeanu marți, 28 octombrie, pe Facebook.

Reacția Oanei Gheorghiu

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, a scris miercuri, 29 octombrie, Oana Gheorghiu pe Facebook.

Tot ea a precizat că „dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
14:07 - Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de...
Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
13:23 - Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
12:33 - Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică. Ea i-a...
Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
12:31 - Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în...
CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
12:27 - CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 29 octombrie, reacția PSD la propunerea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. El a sugerat apoi...
Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
11:36 - Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. „Marchiza de Nordis, née...
Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
11:24 - Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea co-fondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut...
Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
10:26 - Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, a reacționat miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea...
Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
10:20 - Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât...
Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO
08:20 - Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO
Liderul AUR George Simion a transmis marți seară un mesaj video dur în care îl atacă pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl cataloghează drept „penibil” și...
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Ieri, 23:08 - Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Ieri, 18:45 - Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj despre Oana Gheorghiu, cu prilejul numirii acesteia, de către premierul Bolojan, în funcția de vicepremier. Textul postat de CTP...
Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Ieri, 16:23 - Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale marți, 28 octombrie, propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu,...
#Gelu Duminica sociolog, #Oana Gheorghiu, #Sorin Grindeanu, #PSD, #Dragos Anastasiu mita ANAF, #oana gheorghiu propunere vicepremier , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
S-a aflat, dupa 4 ani! Suma care l-a facut pe David Popovici sa renunte la Steaua si sa semneze cu Dinamo

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
  2. Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
  3. Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
  4. Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
  5. Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
  6. Primarul din Iași acuzat că ar fi lovit doi copii, pus sub control judiciar
  7. Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
  8. Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
  9. Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
  10. Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”