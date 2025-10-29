Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”

Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier.

Liderul PSD cere retragerea nominalizării lui Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier pentru a evita să compromitem relaţia cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un „dezastru ireparabil diplomatic”.

„Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”

„România are un vicepremier condamnat definitiv pentru fapte de corupție. Pentru orice guvern acest tip de asumare politică aruncă o undă de reticență diplomatică pentru orice relație de afaceri sau diplomatică.

Prim-ministru a acceptat această nominalizare, pentru că ea a fost una dintre condițiile unui partid fară de care stabilitatea politică nu putea fi asigurată.

Prim-ministrul dorește să numească un al doilea vicepremier, o activistă civică cu imagine publică ireproșabilă și rezultate ce nu pot fi contestate.

Partidul care a condiționat intrarea în guvern de numirea celui ce este menționat în primul paragraf cere retragerea nominalizării din motiv de imagine politică. Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”, a scris miercuri, 29 octombrie, Gelu Duminică pe Facebook.

„Guvern deja plin de voci anti-americane”

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent", a scris Sorin Grindeanu marți, 28 octombrie, pe Facebook.

Reacția Oanei Gheorghiu

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, a scris miercuri, 29 octombrie, Oana Gheorghiu pe Facebook.

Tot ea a precizat că „dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.

