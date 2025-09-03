Sociologul Gelu Duminică, concluzii înainte de finala ”Insula Iubirii”: „Nu e doar un show. E o oglindă în care parte din România se uită și oftează”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:31
387 citiri
Sociologul Gelu Duminică, concluzii înainte de finala ”Insula Iubirii”: „Nu e doar un show. E o oglindă în care parte din România se uită și oftează”
Sociologul Gelu Duminică FOTO Facebook/Universitatea din București, Instagram/ Insula Iubirii

Finala „Insula Iubirii”, unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, stârnește emoții nu doar în rândul fanilor, ci și în zona academică. Sociologul Gelu Duminică, una dintre cele mai respectate voci din spațiul public, a postat un mesaj pe Facebook în care explică de ce formatul depășește granița divertismentului și reflectă realități profunde ale societății românești.

„Că tot azi e ultimul episod: dacă te-ai uitat măcar la un episod din Insula Iubirii, știi deja: nu e doar despre cupluri care se înșală sau se redescoperă. Ce se întâmplă acolo nu e doar entertainment (sau ce Dumnezeu o fi), ci poate fi o radiografie emoțională a unei părți din România”, a scris sociologul.

Gelu Duminică a evidențiat trei idei centrale desprinse din experiențele concurenților:

Iubirea, un contract negociabil. „Pe insulă, iubirea nu mai e cu 'au trăit fericiți până la adânci bătrâneți', ci mai degrabă cu te iubesc, dar hai să vedem ce mai apare.”

Fidelitatea, între ideal și realitate. „Toți vor să fie fideli. În teorie. În practică, ispita e la fiecare colț de plajă, cu abdomen lucrat + tatuaje și replici de genul eu nu vreau să stric nimic, dar...”

Validarea, un drog social. „Validarea fiecăruia pare că vine din cum te văd ceilalți, din cât de viral e momentul tău (de bucurie, suferință, iubire etc.). Liniștea? E ciudată. Dacă ești calm, lumea crede că ascunzi ceva...”

Sociologul concluzionează că „Insula Iubirii nu e doar un show. E o oglindă în care parte din România se uită și oftează: 'Așa suntem și noi, dar nu ne filmăm.'”

