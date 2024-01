Gemeni născuți la 40 de minute distanță, în zile și ani diferiți. Situație inedită pentru doi părinți din SUA

Un cuplu din New Jersey, SUA, a întâmpinat noul an într-un mod special. Soția a născut gemeni, dar copiii nu vor avea aceeași dată și nici același an de naștere.

Ezra s-a născut primul, la ora 23.48, în ultima zi a anului 2023, iar fratele său, Ezekial, a venit pe lume 40 de minute mai târziu, la ora 12.28, în prima zi a anului 2024.

Frații s-au născut la Virtua Voorhees Hospital din South Jersey, ai cărei reprezentanți au declarat că părinții au fost "încântați" de această ocazie importantă.

"Părinții Eve și Billy sunt încântați de faptul că băieții lor sunt sănătoși și vor avea o poveste minunată de aniversare de spus", a declarat Virtua Health, potrivit Sky News.

Întâmplător, fratele mai mare, Ezra, își împarte ziua de naștere cu tatăl său, născut tot în ajunul Anului Nou.

Între timp, două spitale din Boston au întâmpinat trei fetițe exact la miezul nopții, potrivit NBC Boston.

Ads