Tragedie în lumea filmului. Gene Hackman, câștigător de Oscar, și soția sa au fost găsiți morți în casă

Actorul american Gene Hackman, laureat al premiului Oscar, și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico.

Și câinele familiei a fost găsit mort.

Într-o carieră care s-a întins pe mai mult de șase decenii, a primit două premii Oscar, două premii Bafta, patru Globuri de Aur și un premiu Screen Actors Guild.

O declarație a șerifului comitatului Santa Fe din New Mexico a arătat: „Putem confirma că atât Gene Hackman, cât și soția sa au fost găsiți decedați miercuri după-amiază la reședința lor de pe Sunset Trail, potrivit bbc.com.

„Aceasta este o investigație activă - cu toate acestea, în acest moment nu credem că este vorba despre o infracțiune.”

Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle din thrillerul The French Connection (1971) al lui William Friedkin și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett din filmul western Unforgiven al lui Clint Eastwood în 1992.

Celelalte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost în filmul Bonnie and Clyde din 1967 - în rolul lui Buck Barrow - și în filmul I Never Sang for My Father din 1970, precum și în rolul agentului din Mississippi Burning (1988).

Hackman avea 95 de ani, iar soția sa, 63 de ani.

Ads