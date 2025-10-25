Șeful Armatei la Iași: „Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj” VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 13:04
Generalul Gheorghiță Vlad FOTO: captură video Facebook/ Nicușor Dan

Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, a transmis sâmbătă, 25 octombrie, la Iași, un mesaj puternic cu prilejul Zilei Armatei Române, subliniind importanța curajului și a unității într-un context global tensionat.

"Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj", a afirmat el, arătând că "dezinformarea și frica încearcă să slăbească ceea ce ne unește, dar armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă pentru pace".

Generalul a evidențiat simbolismul orașului Iași, un loc cu o profundă semnificație istorică pentru poporul român. Cu ocazia Zilei Armatei Române, Șeful Armatei a adus un omagiu celor care au contribuit la libertatea țării și celor care poartă astăzi uniforma cu devotament:

"Sunt locuri în România care par că au fost făcute pentru a ne aminti cine suntem. Iașul este unul dintre ele. Un oraș al începuturilor, al rezistenței și al renașterii. De aici, din inima Moldovei s-au ridicat de multe ori curajul și speranța unei țări întregi. De Ziua Armatei Române îi cinstim pe cei care au făcut posibilă libertatea noastră. Eroii care, în urmă cu 81 de ani, au eliberat ultima palmă de pământ românesc, dar și pe cei care acum poartă uniforma și își fac datoria în tăcere, știind că cineva veghează."

Revenind asupra provocărilor actuale, generalul Vlad a reafirmat că armata este pregătită să facă față oricărei situații:

"E hotărârea de a merge înainte chiar și atunci când e greu. Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj. În jurul nostru se duc și alte lupte – pentru adevăr. Dezinformarea și frica încearcă să slăbească ceea ce ne unește, dar armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă pentru pace."

El a vorbit și despre eforturile de modernizare ale Armatei Române, punctând că dezvoltarea resursei umane este completată de investiții în echipamente și pregătire: "Investiția în oameni e dublată de cea în tehnică, în dotări moderne și în instruire. Exercițiile din țară și cele alături de partenerii din Alianță arată o armată capabilă și adaptată. Fiecare zi de pregătire e un pas înainte spre o forță armată mai bine antrenată și echipată. Știu câtă muncă, câtă disciplină și modestie se ascund în spatele fiecărui exercițiu. Munca dumneavoastră, în condiții grele, adesea departe de țară și de familii, ne face mândri în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru fiecare clipă în care alegeți să fiți acolo – pentru țară, pentru colegi și pentru cei dragi."

În încheiere, generalul Gheorghiță Vlad a făcut o paralelă între rolul istoric al Iașiului și misiunea actuală a armatei: "Așa cum Iașiul a fost scutul României, așa rămâne armata astăzi: un reper de stabilitate, încredere și demnitate."

Președintele României de Ziua Armatei, la Iași: ”Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești” VIDEO
Președintele României de Ziua Armatei, la Iași: ”Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești” VIDEO
Preşedinte Nicuşor Dan a afirmat sâmbătă, la Iaşi, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei, că modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi a precizat că în anii...
Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la Marcel Ciolacu: „Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri”
Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la Marcel Ciolacu: „Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri”
Președinta PSD București, Gabi Firea, a declarat sâmbătă dimineață, 25 octombrie, că nu va intra în cursa pentru Primăria Capitalei, motivând că preferă să își continue mandatul de...
