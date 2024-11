Generalul rus Pavel Klimenko a fost ucis în Ucraina în condiții încă „neclarificate”, anunță BBC Rusia. El este al optulea general rus care este ucis pe frontul din Ucraina, din 24 februarie 2022, de la atacul Rusiei pe teritoriul ucrainean.

Potrivit meduza.io, moartea lui Klimenko a fost confirmată pentru BBC de una dintre surorile acestuia.

Pavel Klimenko a fost acuzat de torturi aplicate soldaților ruși aflați în regiunea Donețk.

Conform unei investigații realizate de ASTRA, generalul rus a înființat o tabără de tortură pentru soldații ruși, în spațiul unei mine abandonate din apropiere de Petrovskaia, Donețk. La cererea sa, militarii ruși erau torturați, forțați să-și dea salariile superiorilor și trimiși cu forța în atacuri sinucigașe.

Pavel Klimenko s-a aflat la comanda brigăzii 5 de Infanterie Motorizată din Donețk, înființată în urma integrării unui fost batalion creat în 2014 de autoritățile autoproclamatei republici Donețk.

The Russian commander of the 5th Separate Motorized Rifle Brigade, Major General Pavel Klimenko, was reportedly killed in a Ukrainian drone strike last night.

Ads

His staff vehicle was hit by a Ukrainian FPV drone while traveling behind the front. pic.twitter.com/dZx4t2kY03