Noi imagini cu momentul exploziei care a dus la moartea generalului rus Igor Kirillov. Pereții blocului din zonă, zguduiți de bubuitura puternică VIDEO

Au apărut imagini cu momentul exploziei care l-a ucis pe generalul rus Igor Kirillov și șoferul său. Deflagrația a fost filmată de ceea ce pare să fie o cameră amplasată în portbagajul unei mașini parcate în apropiere.

Totul a avut loc marți dimineață, 17 decembrie, la Moscova, după cum a declarat Comitetul de Investigații al Rusiei. Surse de securitate ucrainene au declarat pentru CBS News că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a ucis pe Kirillov în cadrul unei operațiuni speciale.

Mai precis, un o trotinetă electrică, încărcată cu explozibili, a fost detonată când Kirillov și asistentul său ieșeau dintr-un bloc din Moscova. Bubuitura fiind extrem de puternică.

⚡️ JUST IN: The moment of the explosion that killed General Kirillov and his driver this morning in Moscow

The explosives were placed in an electric scooter parked near the door.

At least 10 apartments were damaged by the explosion: windows, loggias and balconies were hit. The… pic.twitter.com/efptFrXfr8