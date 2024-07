Pe rețelele de socializare au apărut fotografii făcute în urma perchezițiilor în casa fostului ministru adjunct al Apărării al Federației Ruse, generalul Dmitri Bulgakov, care a fost arestat.

Forțele de securitate ruse au descoperit nu numai o colecție de premii, ci și serie de picturi ciudate. Unii comentatori observă că membri ai elitei ruse au probleme psihice.

Fotografiile din casa generalului rus și fostului adjunct al lui Șoigu arată un număr mare de portrete ce îl înfățișează, iar în altele apare chiar fostului său șef, Serghei Șoigu.

În picturi poate fi identificată și prezența șefului Statului Major rus, generalul Valeri Gerasimov, care a planificat invadarea armatei ruse în Ucraina.

