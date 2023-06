”Putin nu înțelege nimic, Gherasimov bea și urlă”. Mesajul dezolant al lui Evgheni Prigojion privind contraofensiva Ucrainei

Contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei are mai mult succes decât crede dictatorul rus Vladimir Putin, care nu realizează catastrofa ce pândește armata rusă.

Această declarație a fost făcută pe 23 iunie de liderul „Wagner” Evgheni Prigojin într-un interviu care a fost publicat pe unul dintre canalele sale de Telegram.

El asigură că generalii ruși îl mint pe Putin despre succesele militare de pe front. Liderul Federației Ruse îi crede și transmite public aceste falsuri.

„Conducerea Ministerului Apărării îl înșală pe președinte, primește rapoarte care nu corespund realității. Se formează două agende: una pe teren, a doua pe biroul președintelui, așa că aflăm toată ziua depre vreo 60 de Leoparzi distruși, aproximativ 3 mii de soldați inamici omorâți... Nimeni nu a distrus 60 de "Leoparzi"! Aceasta este o prostie totală! Șoigu trăiește după principiul: pentru a crede într-o minciună, trebuie să fie monstruoasă, așa că există înșelăciuni, două realități”, a spus Prigojin.

El asigură că pentru armata rusă s-a ajuns la o situație foarte dificilă pe front.

"Astăzi pe teren, armata rusă se retrage în direcțiile Zaporojie și Herson. Forțele Armate ale Ucrainei împing prin armata rusă! Ne scăldăm cu sânge! Șeful Statului Major (general Valeri Gerasimov - n.red.) după un pahar de vodcă, țipă ca o femeie din piață, ca un porc la telefon, cerând să se atace... Același lucru se întâmplă și la Bakhmut. Inamicul pătrunde din ce în ce mai adânc în apărarea noastră. Inamicul nu-și distruge soldații, echipamentele. Singurul lucru pe care inamicul nu îl salvează este muniția", a declarat liderul „Wagner”.

El a precizat că armata rusă este în pragul unor noi „pași de bunăvoință”, ca la Liman și Herson la sfârșitul anului 2022. „Ne vom deștepta abia în momentul în care, (...) o grămadă din acești nenorociți, realizând că au străpuns deja o bucată colosală de teritoriu, se vor aduna și vor declara că s-au „regrupat pe poziții mai avantajoase”, a declarat Prigogine.

