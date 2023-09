Generalul rus Serghei Surovikin, destituit din cauza legăturilor cu liderul Wagner, reapare public în Algeria

Generalul rus Serghei Surovikin, unul dintre comandanţii emblematici ai ofensivei ruse în Ucraina, destituit din cauza legăturilor sale cu grupul paramilitar Wagner, a reapărut după luni de absenţă în Algeria, cu ocazia unei vizite oficiale, relatează vineri France Presse.

În imagini publicate marţi pe contul de Facebook al Marii Moschei din Oran, dar publicate abia vineri de media ruse, Surovikin poate fi văzut în ţinută civilă bej, alături de ofiţeri ruşi în uniformă militară şi de imamul acestei moschei, Abou Abdallah Zebar.

"O delegaţie rusă de înalt nivel a vizitat Marea Moschee Abdelhamid Ben Badis şi a fost primită de directorul pentru afaceri religiose şi imam al Marii Moschei", se menţionează într-un mesaj care însoţeşte aceste fotografii.

Scopul vizitei lui Surovikin în Algeria nu a fost precizat, iar Moscova nu a oferit detalii cu privire la acest subiect.

Russian media confirmed that General #Surovikin is in Algeria

He arrived there with a delegation of the Russian Defense Ministry. pic.twitter.com/jLuRgcRJZm