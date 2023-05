Un general rus amenință direct Statele Unite cu un atac cu rachete. ”Vom rade Alaska până la pământ” VIDEO

La televiziunea publică rusă, adjunctul Dumei de Stat și comandantul militar Andrei Gurulev a amenințat cu un complex de lovituri cu rachete în Alaska.

Gurulev, în compania propagandistei Olga Skabeeva și a altor comentatori, a discutat despre atacuri asupra diferitelor ținte din SUA, a enumerat state precum Texas, pe care Gurulev a sugerat totuși să nu fie atins.

„Texasul nu trebuie să fie atacat. Avem forțe nucleare strategice care limitează teritoriul Americii. Dar vă reamintesc că avem Alaska peste strâmtoarea Bering. Și acolo rachetele noastre operaționale - Iskander, rachete balistice, de croazieră - sunt destul de capabili să radă Alaska până la pământ”, a spus Gurulev.

Potrivit acestuia, mai multe echipaje SAM vor fi suficiente pentru o astfel de operațiune militară.

„Într-o brigadă sunt 12 lansatoare, câte două pentru fiecare — 24, plus o rezervă”, a spus deputatul rus.

Attention, Alaska!

Russian propagandists discuss rocket strikes on Alaska.

When one of them asks why, Skabeyeva promptly replies - "to make them feel scared" pic.twitter.com/dZsBnyBdIu