Valeri Gherasimov, influent general rus, a apărut pentru prima dată după rebeliunea grupul Wagner într-un video publicat de Ministerul Apărării din Rusia.

Generalul este considerat al treilea cel mai puternic om din armata rusă și despre el se crede că ar deține una dintre „servietele nucleare” ale Rusiei, scrie SkyNews.

El nu a mai fost văzut în public după revolta lui Prigojin până la imaginile difuzate de Ministerul Apărării care-l înfățișează într-o încăpere în uniforma sa militară, dând dispoziții.

Gherasimov a fost numit comandantul campaniei ruse din Ucraina în ianuarie.

