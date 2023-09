Apariție discretă a generalului Surovikin, dispărut din spațiul public după revolta Wagner. Unde a fost văzut alături de soția sa

Generalul rus Serghei Surovikin despre care se spunea că a fost interogat, arestat şi demis din funcţie după rebeliunea grupării de mercenari Wagner din luna iunie, a reapărut în public, scrie The Guardian.

Ostorojno Media a publicat o fotografie a fostului comandant al forţelor aerospaţiale ruse alături de soţia sa şi susţine că ar fi fost făcută luni la Moscova.

Rusia l-a eliberat pe generalul Serghei Surovikin de la comanda forţelor aerospaţiale ruseşti luna trecută.

Un cunoscut jurnalist rus afirmă că generalul Surovikin a fost demis din funcţia de şef al forţelor aerospaţiale

Sprijinul public pentru Serghei Surovikin exprimat de mai multe ori de Evgheni Prigojin, liderul Wagner decedat la 23 august într-un accident de avion, a făcut ca generalul să fie văzut ca un aliat al miliţiei private în cadrul Ministerului rus al Apărării şi a ridicat întrebări dacă acesta sau alţi comandanţi de rang înalt au ajutat la revoltă sau cel puţin au ştiut în prealabil de planurile lui Prigojin.

Despre Surovikin, un comandant proeminent, s-a zvonit că ar fi fost plasat în arest la domiciliu, interogat sau chiar închis în faimoasa închisoare Lefortovo.

În timpul revoltei lui Prigojin, Surovikin a apărut într-o înregistrare video, având un aspect inconfortabil şi fără însemne militare, şi l-a îndemnat pe liderul Wagner să se retragă. De atunci, el nu a mai apărut în public, iar diverse medii din Rusia şi din străinătate au afirmat că ar fi fost investigat pentru o posibilă complicitate în revolta lui Prigojin.

Surovikin şi-a câştigat porecla de "generalul Armageddon" în timpul intervenţiei militare a Rusiei în războiul civil din Siria.

În octombrie anul trecut, el a fost pus la conducerea operaţiunilor militare ruseşti din Ucraina, dar în ianuarie acest rol a fost încredinţat însuşi generalului Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General, iar Surovikin a fost numit adjunct al lui Gherasimov.

Gen Sergei Surovikin has resurfaced. Ostorozhno Media publishes a pictures of the former aerospace commander together with his wife. The outlet says the picture was taken today in Moscow. Surovikin had not been seen since Prigozhin's rebellion pic.twitter.com/Irr15CLBQO — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 4, 2023

