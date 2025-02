Noi detalii din dosarul generalului cu trei stele Cătălin Zisu, acuzat de abuz în serviciu într-un dosar cu un prejudiciu de 12 milioane de lei

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a verificat șoferii despre care se presupune că lucrau la contractul armatei supravegheat de generalul Zisu.

Anchetatorii au constatat, prin poziționarea GSM a telefoanelor acestora, că șoferii firmei Garden Center Grup spuneau adevărul atunci când afirmau că nu au efectuat transporturi de pământ de la cimitir în alte destinații. Cu toate acestea, generalul Zisu și complicii săi au întocmit acte care indicau efectuarea acestor lucrări, arată Gândul.ro.

Conform documentelor consultate de Gândul, un martor audiat de procurorii militari a declarat că a transportat pământ din Cimitirul Ghencea – în cadrul contractului privind extinderea cimitirului – către un teren aflat lângă palatul lui Gigi Becali, situat în apropierea Guvernului.

În acest context, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a semnat luni, 17 februarie, decretul privind trecerea în rezervă a general-locotenentului cu trei stele Cătălin-Ștefăniță Zisu din Ministerul Apărării Naționale, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Ads

Ce spun martorii

Un martor, audiat în septembrie 2024, a confirmat doar parțial că în perioada 25 august 2022 – 27 septembrie 2022 ar fi efectuat transporturi de pământ din Cimitirul Militar Ghencea 3. „Am transportat pământ din cimitir către Bulevardul Kiseleff, către un scuar amenajat lângă palatul lui Becali și un parc situat în zona Bulevardului Aviatorilor, lângă un restaurant. Nu știu dacă aparțin de ADP Sector 1, însă este posibil”, a spus martorul.

Acesta a precizat că nu a mai efectuat transporturi începând cu 12 septembrie 2022, când a avut un accident cu basculanta pe care o conducea. „Eu am transportat pământ din cimitir până la data de 12.09.2022, pentru că în noaptea acelei zile am intrat într-o țeavă din Parcul Venus și am spart radiatorul basculantei”, a explicat acesta.

Alți martori au susținut că nu au efectuat transporturi de pământ, deși figurau în acte. Unul dintre ei a dovedit că în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2022 era în concediu pentru propria cununie și nuntă: „Eu nu m-am aflat la serviciu. Depun cu această ocazie certificatul de căsătorie din data de 01.10.2022”.

Ads

Un alt martor a declarat că nu putea efectua transporturile pentru că avea doar permis categoria B și nu putea conduce basculante. Un al treilea martor a precizat că în perioada menționată în acte avea permisul suspendat pentru consum de alcool: „În seara zilei de 12.09.2022, la ora 23:45, am fost oprit în zona Guvernului de către un echipaj de poliție, care a constatat că mă aflam sub influența băuturilor alcoolice”.

Cine mai este acuzat în dosar

Trecerea în rezervă a generalului Zisu vine în contextul în care acesta este vizat de o anchetă a DNA, fiind suspectat de corupție în legătură cu gestionarea contractelor de extindere a Cimitirului Ghencea Militar. Generalul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune alături de colonelul în rezervă Lucian Amorăriței și omul de afaceri Ionel Olteanu, sub acuzația de abuz în serviciu.

Ads

Perchezițiile efectuate de DNA pe 14 februarie la locuința generalului Zisu au scos la iveală 2.000 de tablouri și ceasuri de lux, inclusiv Rolexuri de peste 60.000 de euro bucata. Potrivit procurorilor, Zisu este suspectat de fraudarea unor contracte în valoare de 2,4 milioane de euro.

Conform DNA, „procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune începând cu data de 14 februarie 2025, față de general-locotenent Zisu Cătălin-Ștefăniță, comandant al U.M. 02574 București – Comandamentul Logistic Întrunit, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu”.

Ministerul Apărării Naționale a solicitat trecerea în rezervă a generalului imediat după începerea urmăririi penale, iar președintele interimar Ilie Bolojan a aprobat cererea. Ancheta DNA continuă.

Ads