Comandantul forțelor cecene, generalul Magomed Tushaev, ar fi fost ucis sâmbătă, 26 februarie, în Ucraina de către unitatea de elită a armatei ucrainene ”Alfa”.

Informația este transmisă pe Twitter de jurnaliști din Ucraina. Pe lângă generalul cecen, în luptele din zona Gostomel, lângă Kiev, ar fi murit și membrii regimentului împreună cu care s-a deplasat în Ucraina pentru a-l ajuta pe Putin.

🇺🇦Ukraine’s elite Alpha Group is reportedly fighting Chechens in the airfield. pic.twitter.com/bPHgBPK8sL

Kadyrov’s top warlords, has been killed in action in Hostomel.

Ramzan Kadîrov, temutul conducător al Ceceniei, fidel lui Putin, s-a lăudat sâmbătă într-un videoclip postat online că unitățile sale se află în Ucraina.

Sute de ceceni au luptat și în 2014 în Donețk de partea rebelilor proruși. Kadîrov și-a exprimat un sprijin puternic pentru rebelii pro-Putin din estul Ucrainei și pentru anexarea Crimeei de către Rusia.

The Armed Forces of #Ukraine crushed a column of Kadyrovites. Magomed Tushaev was killed, head of the 141 motorised regiment of the Kadyrov guards | EMPR #russianinvasion #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/bGiJaqyEAY