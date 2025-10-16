Șefa Spitalului Militar Central, cercetată de DNA, s-ar fi asociat cu un alt general faimos pentru a construi un hotel pe litoral SURSE

Generalul Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar Central din București, s-ar fi asociat cu un alt general faimos din Ministerul Apărării Naționale, Cătălin Zisu, pentru a construi un hotel în stațiunea Venus.

Potrivit unor surse Observator Antena 3, cei doi generali "s-au asociat pentru a ridica un hotel în staţiunea Venus".

Hotelul cu trei etaje ar fi amplasat chiar pe plajă, cu vedere către mare. Autorizaţia a fost emisă în august 2024, hotelul fiind este gata în proporţie de aproximativ 60%. Potrivit surselor respective, clădirea ar fi ridicată chiar de firme care au avut contracte cu spitalul public militar

Clădirea ar fi construită chiar de firme care au avut contracte cu spitalul militar.

Generalul Cătălin Zisu este la rândul său acuzat de DNA. Procurorii DNA acuză un prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro, în legătură cu lucrări fictive la cimitirul militar Ghencea. Potrivit G4 Media, generalul în rezervă Cătălin Zisu, fost șef al Comandamentului Logistic din MApN, precum și șeful comisiei de recepție, colonelul în rezervă Lucian Amorăriței, au fost plasați sub control judiciar de procurorii militari din cadrul DNA, fiind acuzați de abuz în serviciu.

Ads