De unde pot fi cumpărate tricourile de colecție ale Generației de Aur și unde va merge profitul

Tricourile de colecţie pentru ultimul meci al Generaţiei de Aur pot fi cumpărate acum de fani, pe site-ul https://shop.generatiadeaur94.ro, alături de zeci de produse cu Generaţia de Aur. Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Prunea şi Florin Răducioiu au prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, tricoul care va fi purtat de componenţii Generaţiei de Aur la meciul de retragere.

“Ne aflăm aici pentru a lansa o colecţie specială dedicată Generaţiei de Aur, o colecţie care are în componenţă tot felul de obiecte pe care le-am creat pentru publicul larg. Sunt lucruri relaţionate cu cele cinci turnee finale. În aceste tricouri s-a obţinut cea mai mare performanţă la nivel de echipă naţională. Profitul pe care îl vom obţine din vânzarea exclusivă a tricourilor de joc va merge către o cauză numită “Şcolile Generaţiei de Aur”. Va merge către şcolile generale în care fiecare dintre noi am învăţat. La Şcoala Generală Nr. 1 Calafat, Florin (Prunea) a învăţat la Şcoala Generală 197 Bucureşti, Ilie (Dumitrescu) la Şcoala Generală 131, Gică Hagi la Şcoala Generală 23 Constanţa, Sabău la Şcoala Generală din Valea Florilor, Florin Răducioiu la 32 în Bucureşti... Acest profit îl vom duna exclusiv şcolilor unde noi am învăţat, sperând că la un moment dat, aşa cum noi am reuşit, poate va fi o nouă Generaţie de Aur care va proveni din aceste şcoli. De ce nu? Este un tricou unic, sperăm să fie vândut în număr cât mai mare”, a explicat Gheorghe Popescu.

Ads

El a precizat că îşi doreşte ca pe bancă să se afle, la ultimul meci al Generaţiei de Aur, toţi antrenorii pe care i-a avut Generaţia de Aur: “Ne dorim cu toţii ca pe bancă la acest meci să fie toţi antrenorii pe care i-am avut la echipa naţională, Ieiei, Dinu, Mircea Lucescu – care n-a fost antrenorul nostru, dar a fost antrenorul multora, şi, bineînţeles, domnul Iordănescu”.

“Dorim să avem cel puţin un Balon de Aur şi cred că-l avem deja. Vrem trei Baloane de Aur”, a mai spus el, referitor la participanţii la meci.

Florin Răducioiu, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu şi Florin Prunea au prezentat tricoul de joc, pe toate cele patru arătate de foştii fotbalişti fiind scris numele Prodan. “Didi va fi alături de noi indiferent ce vom face”, a spus Gheorghe Popescu.

“Este o cerinţă uriaşă de bilete. Sunt convins că dacă ar fi fost un stadion de 100.000 s-ar fi umplut”, a mai declarat Popescu.

Gheorghe Popescu a explicat şi de ce Generaţia de Aur nu poate juca folosind emblema FRF: “Am făcut un demers către FRF şi răspunsul a fost scurt. Ei spun că sunt de acord cu o cesiune temporară a emblemei. Dar sunt de acord doar pe tricourile de joc pe care le va folosi echipa şi fără sponsor. Ştiţi şi dumneavoastră că un astfel de eveniment fără sponsori nu se poate organiza, este imposibil să-l organizezi. După aceea au mai venit cu o completare că nu sunt de acord cu comercializarea tricourilor. Atunci am fost nevoiţi să renunţăm, să facem acest tricou cu emblema Generaţiei de Aur, pe care dorim să-l vindem într-un număr uriaş pentru că ar fi cred că palma cea mai mare pe care publicul poate să o dea celor care puteau să ne lase să jucăm cu o amblemă pe care noi am făcut-o mare şi care nu mai există, pentru că FRF şi-a schimbat emblema cu care echipa naţională joacă pe piept. Nu s-a putut, am fost nevoiţi să facem acest lucru. Sunt convins că nu emblema va fi importantă pentru spectatori, ci faptul că vor avea tricoul pe care noi îl vom îmbrăca pentru ultima dată. Eu o să păstrez tricoul, pentru că va fi la fel de important ca acela de la Barcelona”.

La 30 de ani de la Cupa Mondială din '94, Generaţia de Aur, echipa care a scos sute de mii de români în stradă, se va întoarce pe teren pentru un ultim meci, care se va disputa pe Arena Naţională, la 25 mai.