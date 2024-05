Ionuț Lupescu, șocat de ce a văzut pe "Arena Națională": "Nici chiar așa!"

Gică Popescu și Ionuț Lupescu FOTO We Love Sport

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu a declarat, sâmbătă seara, după meciul de retragere al "Generaţiei de Aur" a fotbalului românesc, că ştia că lumea îi iubeşte pe componenţii echipei naţionale din anii '90, dar nu chiar atât de mult.

"Am fost emoţionat, pentru că am văzut că lumea ne iubeşte. Acest stadion a fost sold-out, iar acest lucru spune totul. Multă lume spunea că vor fi suporteri din generaţia noastră, dar am văzut mulţi tineri, mulţi copii. Probabil că s-a transmis din tată în fiu ce s-a întâmplat acum 30 de ani şi ne bucurăm că a venit atâta lume. Ştiam că suntem iubiţi de suporteri, dar nici chiar aşa. Mulţumim tuturor care au participat la acest eveniment", a afirmat el.

"Eu sunt întotdeauna impresionat când pot să joc alături de colegii mei. Pentru că eu consider că atunci când suntem împreună e foarte greu să ne bată cineva. Şi cred că şi azi am demonstrat asta, chiar dacă a fost destul de greu pentru că adversarii erau mai tineri", a adăugat Ionuţ Lupescu.

Echipa României a învins o selecţionată mondială cu scorul de 3-2 (1-2), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc. Acest meci a stabilit un record de asistenţă pe Arena Naţională, cu 54.967 spectatori.

Au marcat: Basarab Panduru (40), Gheorghe Hagi (63 - penalty), Constantin Gâlcă (72), respectiv Rivaldo (21), Goran Pandev (28).