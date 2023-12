Generația Z nu vrea copii. "I-aș crește într-o lume care este practic pe moarte"

Generația Z nu vrea copii. Lumea este prea dezorganizată, iar o criză climatică, o economie în declin și traumele generale au făcut perspectivele de a deveni părinte puțin atrăgătoare pentru mulți membri ai Generației Z.

Sasha Roberts, o profesoară de 20 de ani din Brooklyn, New York, știe că își dorește să aibă copii într-o zi, dar ceva major o oprește.

"Aș crește copiii într-o lume care este practic pe moarte, ceea ce este destul de dificil să înțelegi emoțional", a explicat aceasta pentru businessinsider.com.

Este o teamă existențială pe care o cunosc prea bine unii membri mai în vârstă ai Generației Z. Având experiența formării în timpul unei pandemii, a unei crize climatice și a conflictelor globale, ei iau în considerare dacă își doresc copii sau chiar un partener.

"Există atât de multe modalități diferite pentru mine de a aborda problema copiilor. Aș putea să-mi îngheț ovulele. Aș putea adopta. Simt că acest lucru îmi deschide o mulțime de oportunități și nu mă limitează atât de mult", a spus Roberts.

Generația Z redefinește felul cum arată familia și căsătoria, iar aceste schimbări sunt susceptibile să aibă implicări profunde.

Într-un sondaj realizat de Business Insider în parteneriat cu YouGov, la care au participat 1.880 de adulți americani, aproximativ 27% dintre cei cu vârste între 18 și 26 de ani au spus că văd întemeierea unei familii ca un obiectiv important de atins în următorii cinci ani. În comparație, 72% au spus că își doresc să atingă securitatea financiară, iar 59% au spus că obiectivul lor era îmbunătățirea sănătății.

"Nu trebuie să fiu căsătorită la 25 de ani"

Mulți membri ai Generației Z s-ar putea să nu dorească să urmeze căile generațiilor anterioare - își pun cariera și bunăstarea deasupra stabilirii și întemeierii unei familii.

Într-un grup de discuții desfășurat în septembrie, membrii Generației Z cu vârste între 18 și 26 de ani au discutat despre cum ar putea arăta familiile lor viitoare - dacă aleg să le aibă. Doar două persoane au spus că sunt hotărâte să aibă copii. Restul, inclusiv Roberts, erau în mare parte ambivalenți și spuneau că sunt indeciși. Roberts a spus că viziunea ei asupra vieții nu includea rolul de "soție tradițională", adăugând: "Nu trebuie să fiu căsătorită la 25 de ani."

Cei care erau fie nesiguri, fie hotărâți să nu aibă copii s-au întrebat: Ar fi etic să aducă un copil în lumea așa cum este acum? Mai mulți au spus că pentru ca membrii Generației Z să ia în considerare să aibă copii, lumea ar trebui să arate foarte diferit.

Membrii Generației Z dezbat dacă este corect să aducă copii într-o "catastrofă climatică"

Annie Wright, un terapeut licențiat în căsătorie și familie din Berkeley, California, a spus că clienții săi din Generația Z au exprimat mai multe temeri legate de a avea copii. Una dintre cele mai mari, a spus ea, este ”catastrofa climatică”.

Cei mai în vârstă membri ai acestei generații, care se apropie de vârsta de 27 de ani - în jurul vârstei medii la care femeile din SUA încep să aibă copii - au fost martorii recentelor incendii devastatoare din Maui, inundații apocaliptice în New York și călduri sufocante în sud-vestul american. Nu e de mirare că catastrofele climatice sunt în centrul atenției: numărul de dezastre climatice cu costuri de miliarde de dolari într-un an în SUA s-a quadruplat din anii '80 până în anii 2010.

Lindsey Weiss, un student la drept în vârstă de 26 de ani, a spus pentru BI că criza climatică i-a făcut să se simtă ”deprimat” la gândul de a avea copii."

"Ma întreb despre etica aducerii unui copil într-o Pământ pe moarte. Asta stă în calea mea mai mult decât orice altceva.

Suntem conștienți că mai avem, gen, 60 de ani de sol agricol rămas, o dezastuoasă criză climatică în curs și o datorie personală și națională paralizantă," a adăugat Weiss.

"Deci e greu aici."

"Nu știm cât mai avem, cu adevărat"

Cobie-Ray Johnson, 24 de ani, fermier urban într-o organizație non-profit agricolă din Harlem, a descris criza climatică ca pe 'elefantul mare din cameră'.

"Nu știm cât mai avem, cu adevărat," a spus Johnson, adăugând că crede că este ceva ce îi preocupă pe mulți membri ai generației sale.

Wright a spus că criza climatică pare a fi o problemă copleșitoare. "Războaiele se termină, negocierile sunt făcute, relațiile se destramă și se repară," a spus ea. "Nu există un sfârșit pentru catastrofa climatică."

Generația Z vrea să fie pregătită emoțional și financiar pentru copii.

Generația Z se îngrijorează și în privința finanțelor necesare pentru a întreține o familie, fie că o fac pe cont propriu, fie cu un partener. Institutul economic de gândire Brookings Institution a descoperit anul trecut că familiile care au avut un copil în 2015 se așteptau să cheltuie mai mult de 310.000 de dolari, ajustați pentru inflație, pentru a crește acel copil timp de 17 ani. Între timp, venitul median estimat al gospodăriilor din SUA a scăzut constant: a coborât la 74.580 de dolari în 2022 de la 76.330 de dolari în 2021.

Johnson a spus pentru BI că a început deja să se gândească la logistica de a avea copii. Inseminația intrauterină sau inseminația cu donor poate costa între 300 și 1.000 de dolari pe sesiune. În același timp, adopția poate costa zeci de mii de dolari.

În timp ce generațiile anterioare s-au confruntat și ele cu griji legate de cheltuielile pentru îngrijirea copiilor, Wright a spus că Generația Z se confruntă cu creșterea costurilor alimentelor, locuințelor și îngrijirii copiilor.

"Adaugă la asta inflația scăpată de sub control, o piață a muncii în schimbare, ascensiunea inteligenței artificiale - cine știe ce efecte va avea asupra peisajului ocupării forței de muncă în următorii cinci până la zece ani," a adăugat ea.

"Aș vrea doar să mă asigur că sunt financiar stabilă"

Câțiva membri ai Generației Z își doresc mai mult pentru copiii lor decât doar să le asigure nevoile de bază. A avea copii era cândva un pas așteptat în relația unui cuplu, indiferent de stabilitatea lor financiară. Generația Z se gândește mai mult la faptul dacă este sau nu un pas potrivit.

"Aș vrea doar să mă asigur că sunt financiar stabilă și am un loc perfect de locuit, un loc confortabil unde cred că le-ar plăcea copiilor să fie," a spus Tess-Mathilde Bryan, o florăreasă și scriitoare independentă în vârstă de 22 de ani, pentru BI.

Apoi există maturitatea psihologică necesară pentru a crește copii - ceva ce mai mulți participanți la grupul de discuții au spus că simt că părinții lor poate nu au luat în considerare. Unii au sugerat că membrii Generației Z sunt mai predispuși să observe și să raporteze probleme legate de sănătatea mentală și probabil vor fi mai conștienți de sănătatea mentală și nevoile copiilor lor. Wright a spus că acest lucru este extrem de important în special pentru membrii Generației Z care au fost crescuți de părinți emoțional imaturi sau de persoane cu tulburări de personalitate.

Ash Caceres, în vârstă de 20 de ani, a spus că faptul de a fi crescut de oameni care ”nu au fost părinți foarte buni” a afectat propria lor dorință de a deveni părinte.

Caceres, care se identifică ca asexual, a spus că este deschis să adopte copii și știe că este mai ușor să adopte ca un cuplu. I-ar plăcea să își construiască o viață împreună cu un prieten în loc de un partener romantic pentru că ”nu există acea presiune suplimentară”.

În 2022, părinții cu copii sub 18 ani au raportat că petrec puțin peste o oră pe zi îngrijindu-i și ajutându-i pe copii ca activitatea lor principală - cum ar fi făcutul temelor sau jucându-se cu ei. Câțiva membri ai Generației Z au spus că creșterea copiilor ar fi mai multă muncă decât ar putea face în mod rezonabil.

"Indiferent cât de matur emoțional aș deveni, copiii sunt ca și cum ar fi o întreagă altă sarcină," a spus Jayson Lorenzo, în vârstă de 21 de ani, care lucrează la diferite slujbe, pentru BI. "Creșterea unui copil necesită un sat întreg, cum ar spune mama mea."

Să aibă copii nu este singurul lucru pe care membrii Generației Z îl pun sub semnul întrebării. Mulți examinează și căsătoria și parteneriatele pe termen lung, deconstruind normele cu care au crescut.

"Generația Z zguduie literalmente fiecare sector, fiecare sferă de influență, fiecare instituție," a spus Wright. "Ei nu se tem să arate ce nu funcționează și ce este greșit."

Căsătoria ar putea arăta foarte diferit

Centrul de Psihologie Thriving a spus că într-un sondaj realizat anul acesta, aproximativ 33% dintre membrii Generației Z care nu erau căsătoriți au indicat că cred că căsătoria este o tradiție învechită. Totuși, 90% dintre ei au spus că speră să se căsătorească într-o zi.

Pentru mulți membri ai Generației Z, căsătoria ar putea arăta foarte diferit față de cum a fost pentru generațiile anterioare. Ar putea implica parteneri care locuiesc separat, sau cel puțin care au dormitoare separate. Bryan a spus că nu i-ar fi frică să fie 'departe de acea persoană pentru o perioadă' dacă 'există un capitol în viața mea în care trebuie să fiu singură sau poate că el trebuie să fie singur.'

'Generația noastră va fi cea care va normaliza lucruri precum a fi căsătorit, locuind sub același acoperiș și având dormitoare separate,' a spus Jerai Spruiell, 26 de ani, proprietar al unei companii de expediere de mărfuri. 'Am nevoie de propriul meu spațiu. Uneori nu vreau să fiu în preajma acelei persoane. Totuși, o iubesc. Sunt încă îndrăgostit de ea, dar am nevoie de propriul meu spațiu.'

Indiferent de opiniile lor despre conviețuire, ideea unui partener pe viață suna împlinitor pentru mai mulți dintre membrii Generației Z care au vorbit cu BI. Doar că s-ar putea să nu facă acest pas prea curând.

Vârsta medie la care bărbații americani se căsătoresc pentru prima dată este de 30 de ani, față de 23 în 1950. Pentru femei, este de 28 de ani, față de 20 în 1950.

Unii membri ai Generației Z, în ciuda îngrijorărilor lor, consideră că merită să aibă copii și o relație tradițională. Printre cei cu care BI a discutat, doar doi bărbați heterosexuali auto-identificați erau siguri că își doresc copii.

Ben Holding, în vârstă de 25 de ani din Boston, a spus pentru BI că pentru el, a avea o familie este extrem de important. "Mama mea, tatăl meu, sora mea - sunt printre cei mai apropiați oameni de mine," a spus el.

Tymiq Williams, un agent imobiliar în vârstă de 27 de ani și angajat part-time la recepția unui hotel, a fost de acord.

"Nu există alt scop pentru nimic", a spus el. "Simt că suntem aici să avem copii, să ne construim moștenirea. Așa că da, cu siguranță se va întâmpla. Am vorbit cu oameni care sunt și în vârstă de 50, 60 sau chiar 40 de ani, unii oameni nu pot avea copii și este destul de trist să vezi cât de mult îi afectează emoțional."

Williams a spus că, deși "se îngrijorează de lumea în care vor trăi, desigur," el ar crește familia "în pădure" pentru a fi departe de agitație.

"Mulți oameni spun: 'Nu aș putea aduce niciodată un copil în această lume'", a spus Holding. "Dar toți cei care au copii spun: 'Aceasta este una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele.' Cred că pierzi mult dacă nu vrei să urmărești una dintre cele mai mari bucurii ale vieții".

