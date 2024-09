Un nou motiv pentru care generația Z își dă demisia. „Cât o să mă plătiți?" 

Generația Z renunță la locurile de muncă nu doar din cauza salariilor sau a flexibilității, ci și pentru că nu se simte în stare să facă față sarcinilor.

Expertul în recrutare Roxanne Calder a declarat că este din ce în ce mai frecvent ca tinerii să renunțe la locurile lor de muncă, îngrijorați că nu sunt capabili.

Calder a declarat pentru news.com.au că cei din Generația Z pot fi atât de stresați că vor face o treabă proastă sau că nu vor ști suficient despre un rol, încât vor părăsi locul de muncă din această cauză.

Expertul în recrutare pune această tendință pe seama faptului că tinerii sunt "fragili" și se tem cu adevărat că nu vor excela.

"Când intrați pe piața muncii, trebuie să fiți avizi de învățare și să acceptați că o parte din învățare constă în a face greșeli, iar asta nu înseamnă eșec", a explicat ea.

Ea a observat o tendință a femeilor tinere de a renunța la joburi pentru că nu au suficientă încredere în ele însele.

"Mi se pare o problemă de gen. Bărbații sunt mai predispuși să o facă și să improvizeze. Femeile sunt mai predispuse să spună: "Voi face asta până când voi ști 100% cum să fac asta"", a spus ea.

Există, de asemenea, problema suplimentară a generației Z care crede că orice responsabilități suplimentare care le sunt oferite înseamnă că vor avea dreptul la o creștere salarială.

Calder a declarat că generația Z întreabă în mod constant angajatorii: "Cât o să mă plătiți?" atunci când sunt instruiți să facă lucruri noi.

Ads

Ce caută, de fapt, angajatorii

„Angajatorul plătește mai mult pentru a vă pregăti să faceți aceste lucruri. Dacă te pregătesc, este pentru că văd potențial în tine", a spus ea.

Anna Fountain a renunțat la cariera bine plătită pentru că se temea constant că va fi înlocuită.

Tânăra de 23 de ani din Melbourne a lucrat în social media timp de trei ani, dar nu s-a simțit niciodată stăpână pe sine în rolul ei.

"Am devenit nefericită în rolul meu deoarece aveam această teamă constantă de a fi înlocuită. Din experiența mea, ca social media manager, se așteaptă de la tine să fii și designer grafic, copywriter, videograf și fotograf. Toate calități care implică o pregătire și o practică extinse", a declarat ea pentru news.com.au.

"Ca tânără de 20-23 de ani, din păcate nu am posedat aceste abilități pe care le-am dezvăluit în procesele de angajare ale rolurilor mele; cu toate acestea, am fost analizată pe tot parcursul angajării mele și am avut așteptări mult peste abilitățile și formarea mea."

Ads

Fountain a fost întotdeauna o angajată devotată, dar nu simțea că primește suficient feedback.

"Cred că sunt o angajată extrem de harnică, precum și o persoană care place oamenilor, așa că am mers mai departe atunci când am lucrat în social media pentru a mă face remarcată de angajatori; cu toate acestea, diligența nu a fost niciodată recunoscută", a explicat ea.

"Gestionarea social media nu este neapărat o muncă grea, dar nu a fost foarte plină de satisfacții, iar stigmatul că gestionarea social media este ușoară i-a făcut pe cei din jurul meu de la serviciu să mă privească de sus sau să subestimeze inteligența mea și importanța rolului meu."

Tânăra în vârstă de 23 de ani și-a dat seama că vrea să schimbe cariera atunci când stătea la birou și se întreba: "Fac eu vreo schimbare în această lume?".

De asemenea, ea s-a întrebat dacă se uită în urmă la cariera sa și dacă se simte mulțumită de realizările sale.

"Răspunsul la ambele a fost "nu, probabil că nu"", a spus ea.

Fountain a spus că o altă parte a călătoriei sale în carieră a fost învățarea de a face față respingerii, ceea ce nu a fost întotdeauna ușor și a fost uneori zdrobitor.

Ads

"Ca să fiu complet sinceră, au existat momente în care mi s-a cerut să plec mai degrabă decât să demisionez. Am fost nefericită în aceste poziții, așa că, în retrospectivă, mă bucur că au luat decizia pentru mine; cu toate acestea, a face față respingerii a fost extrem de dificil", a spus ea.

"Fiind o tânără de 23 de ani care se întreține plătind chirie, facturi și alimente, precum și încercând să mă bucur că am 20 de ani, ieșind în oraș și cheltuind bani pe haine și mâncare, să fiu șomeră în diferite momente a fost terifiant."

În acest moment, tânăra simte că a fost "disprețuită" de prea multe ori în industria social media pentru a dori să își petreacă restul carierei făcând asta.

"Cred că de aceea pot privi înapoi la demisie sau concediere ca fiind eliberatoare. Sunt mai puternică decât niciodată și îmi cunosc valoarea", a spus ea.

Tânăra în vârstă de 23 de ani a subliniat că doar pentru că lasă cariera în urmă nu înseamnă că a fost totul rău.

A întâlnit oameni incredibili, a avut parte de oportunități extraordinare și a învățat atât de multe, dar a ajuns la concluzia că nu este pentru ea.

Fountain știe, de asemenea, că poate face orice își propune, așa că a decis să lucreze part-time în social media, în timp ce se întoarce la universitate pentru a studia dreptul, scrie nypost.com.

Ads