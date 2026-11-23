Niciodată tinerii nu au fost atât de bine pregătiți ca această generație. Dar niciodată nu s-au confruntat cu atâtea provocări în același timp. Tinerii germani se întreabă dacă o vor duce mai bine decât părinții lor.

Să-ți găsești un loc de muncă în Germania după ce termini formarea profesională sau facultatea e din ce în ce mai greu. Să găsești o locuință la un preț accesibil într-un oraș mare ca să poți, în sfârșit, să trăiești pe cont propriu? Aproape imposibil.

Dar măcar să ai impresia că politicienii se ocupă, în sfârșit, de probleme precum protecția climei? Greu de crezut, după cum arată conferința privind clima de la Antalya, din Turcia.

Nu e de mirare, așadar, că mulți tineri din toată Europa ies săptămânal în stradă ca să se facă auziți. În Germania, protestele generației Z au loc în 73 de orașe. Vinerea aceasta (20 noiembrie 2026) au coincis chiar cu Ziua Internațională a Drepturilor Copilului.

Ce îi scoate din sărite pe tineri este că se vorbește despre ei fără să se discute cu ei și că protestele lor sunt tratate din capul locului, din cauza unei mici minorități, ca acte infracționale. Filiala din Berlin-Mitte a organizației de tineret a creștin-democraților, Junge Union, a avansat chiar ideea folosirii armatei germane împotriva manifestațiilor. În presă, ziarul Bild, tabloidul german cu cel mai mare tiraj, titra, tot vinerea aceasta, „Tineri, bărbați, cunoscuți poliției. Cine a provocat tulburări după manifestații și unde amenință haosul astăzi”.

Potrivit lui Erik Sczygiol, până de curând secretar general adjunct al Conferinței Federale a Elevilor, „tinerii ies în stradă pentru că simt că nu sunt ascultați. Iar acest sentiment”, avertizează Sczygiol, „se accentuează, firește, când în presă găsești cel mult un paragraf scurt despre revendicările lor, iar în rest totul se învârte în jurul ideii că aceste proteste ar putea crea probleme”. Reprezentantul tinerilor recunoaște că existe unele probleme de securitate, dar „ele nu ar trebui să domine relatările din presă”.

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Generația Z e mai bine pregătită, dar are mai puține perspective

Erik Sczygiol (18 ani) ia parte, la Bonn, la o discuție despre raportul privind populația mondială, prezentat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Fundația Germană pentru Populația Mondială. Studiul din acest an, intitulat „Generația viitorului. Oportunități și provocări pentru tinerii de azi”, se concentrează pe condițiile de viață și perspectivele de viitor ale tinerilor din întreaga lume.

Națiunile Unite au chestionat 109.000 de persoane din 73 de țări. Unele rezultate sunt încurajatoare. La nivel mondial, tinerii sunt mai bine pregătiți decât toate generațiile dinaintea lor. În prezent, 78 la sută dintre adolescenți obțin o diplomă de absolvire a învățământului secundar inferior. Însă găsirea unui loc de muncă devine tot mai dificilă, iar munca informală câștigă teren la nivel mondial.

Nesiguranța economică a tinerilor are consecințe majore. Potrivit raportului, ei ajung adesea la independență financiară abia între 25 și 29 de ani, își formează un cuplu stabil între 30 și 35 de ani și devin părinți abia între 35 și 39 de ani.

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Tinerii sunt subreprezentați în parlamente

Dar au tinerii puterea politică de a face reforme care să le schimbe viitorul pe piața muncii, pe cea a locuințelor sau în domeniul protecției climei? Florian Brod (25 de ani) constată că, deși „aproape jumătate din populația lumii are sub 30 de ani, numai 2,6 la sută dintre parlamentarii din întreaga lume au sub 30 de ani”.

Tinerii au nevoie de schimbare și o doresc, pentru a asigura condițiile de trai și pentru generațiile viitoare. „Tocmai cei care vor trăi cel mai mult cu urmările deciziilor de azi sunt prea puțin reprezentați atunci când se iau aceste decizii”.

Brod e ceva mai aproape de locul unde se iau deciziile politice: de aproape doi ani este delegat al tinerilor pentru dezvoltare durabilă. Sarcina lui este să reprezinte interesele tinerilor din Germania la conferințele Națiunilor Unite. E un pas important pentru o mai bună implicare a generației sale în luarea deciziilor politice.

Doar pentru poze? Participarea politică e adesea simbolică

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Florian Brod se lovește uneori de aceeași problemă pe care o descrie Erik Sczygiol ca reprezentant al elevilor. Participarea la conferințe și dezbateri, ca și solicitările de a-și exprima punctul de vedere, au deseori doar un caracter simbolic.

„Simplul acces la o conferință internațională este un prim pas, dar, dacă nu suntem informați înainte despre subiectele conferinței, dacă nu suntem implicați în discuțiile preliminare și uneori nici măcar nu avem acces la textele aflate în negociere, cu greu putem contribui la decizii. Iar când tinerii văd că revendicările lor rămân în mare parte fără urmări și că, în același timp, sunt excluși de la căutarea soluțiilor, apare frustrarea”, critică Brod.

Sczygiol adaugă: „Și noi, la Conferința Federală a Tinerilor, avem foarte des impresia că suntem invitați doar ca să iasă o poză frumoasă. De multe ori avem și noi un loc la masă, dar ajungem acolo abia când proiectele de lege sunt deja la versiunea a 17-a și urmează să fie supuse votului final în Bundestag. Până la urmă, tinerii abia dacă au dreptul să schimbe ceva și vocea lor abia dacă se aude. Deseori, li se răspunde în doi peri: «Ei, prostii de-ale tinerilor». Iar asta îi scoate din sărite”.

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„Copiii noștri o vor duce cândva mai bine”?

Amélie Belosevic cunoaște acest sentiment. Studenta la medicină din Heidelberg în vârstă de 24 de ani a reprezentat tinerii din Germania la Adunarea Mondială a Sănătății, în luna mai, la Geneva. În total, 25 de țări trimiseseră câte o reprezentantă a tinerilor, ceea ce Belosevic consideră un progres clar.

Dezamăgitor este însă faptul că Sudul Global, unde, potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, trăiesc 90 la sută dintre cei 1,8 miliarde de tineri ai lumii, a fost reprezentat de doar opt persoane. Africa, America Latină și părți întinse din Asia aproape că nu au avut o voce.

Pentru Germania, Belosevic cere perspective profesionale mai bune la început de carieră și sisteme de pensii care să funcționeze și peste 40 de ani. „Multă vreme s-a spus foarte des: «Cred că, într-o zi, copiii mei o vor duce mai bine decât mine». Dar lucrurile nu mai stau chiar așa”.

Tânăra de 24 de ani explică perspectiva generației sale: „E firesc ca tocmai cei care mai au o mare parte din viață înainte să se teamă cel mai mult de viitor. Uneori, asta nu e înțeleasă. Noi, tinerii, trebuie să putem crede din nou în propriul viitor”.

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