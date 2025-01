Cel mai scump oraș din lume se află în Europa. Chiria pentru un apartament cu un dormitor este de peste 2.000 de euro pe lună

Geneva este actualmente considerat cel mai scump din lume. Conform unui raport recent al bazei de date online Numbeo, care a analizat costurile de trai în diferite orașe, orașul elvețian se află în fruntea listei, cu un cost lunar de trai ce depășește 6.000 de euro, fără a include chiria. "O singură persoană cheltuie lunar în jur de 1.500 de euro în acest oraș sau echivalentul a 7.899 de lei, fără chirie", un indicator clar al prețurilor ridicate care domină acest oraș.

Comparativ cu alte orașe, Geneva este cu 167,7% mai scumpă decât Bucureștiul, fără a lua în calcul chiria, care "este, în medie, cu 343,3% mai scumpă decât în Capitală". Un alt aspect semnificativ al acestui oraș este faptul că prețurile alimentelor, meselor în oraș și costul general al vieții sunt mult mai ridicate decât în multe alte locuri din lume, arată Știrile ProTV.

Un raport detaliat al Numbeo, care utilizează New York City drept referință (cu un scor de 100), plasează Geneva cu un scor de 101,7, ceea ce o face cu 1,7% mai scumpă decât New York. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că toate serviciile din Geneva sunt mai scumpe. "Indicele chiriilor în Geneva este de 59,6, adică cu 40% mai mic decât în New York", o informație importantă pentru cei care doresc să locuiască acolo. Totuși, alimentele sunt cu 11,4% mai scumpe, iar prețurile la restaurante sunt cu 1,5% mai mari.

Ads

În ciuda costurilor mari, Geneva este un oraș apreciat pentru calitatea vieții. Anul acesta, orașul a împărțit locul cinci cu Calgary în prestigiosul Index Global al Calității Vieții realizat de Economist Intelligence Unit (EIU), obținând scoruri perfecte la capitolele sănătate și educație. Unul dintre motivele pentru care Geneva este atât de scumpă este faptul că găzduiește sedii ale unor organizații internaționale importante, cum ar fi Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Sănătății, sediul european al Națiunilor Unite și Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN).

Pe lângă Geneva, alt oraș elvețian, Zurich, se află pe locul doi în topul celor mai scumpe orașe din lume, cu un scor de 100,4. Deși prețurile pentru chirii sunt mai mici decât în New York, "prețurile la alimente și mese în oraș sunt considerabil mai mari". Costul de trai lunar în Zurich pentru o persoană singură, fără chirie, este estimat la 1.689 de dolari, iar pentru o familie de patru persoane ajunge la 6.184 de dolari.

Ads

Pe lângă cele două orașe elvețiene, în topul celor mai scumpe orașe se regăsesc și New York City, San Francisco și Boston. Șapte dintre primele zece orașe din acest clasament sunt în Statele Unite, iar trei în Europa.

Costul vieții în Geneva

Geneva este un oraș unde costurile pentru produse de bază sunt considerabil ridicate. De exemplu, o masă la un restaurant ieftin costă aproximativ 32,40 euro, iar pentru o masă pentru două persoane într-un restaurant mediu prețul ajunge la 129,60 euro. Chiar și produsele de consum uzuale sunt scumpe: o bere locală de 0,5 litri costă 8,64 euro, iar un cappuccino regulat 5,06 euro. Prețurile la alimente sunt și ele destul de mari, o pâine albă de 500 de grame având un preț de 3,56 euro, iar 12 ouă costă 6,86 euro.

Chiria este o altă componentă majoră a costului de trai. "Un apartament cu 1 dormitor în centru ajunge la 2.055,28 euro pe lună", iar prețurile la chirii în afacerea centrului orașului sunt mai mici, dar tot ridicate, atingând 1.818,35 euro.

Ads