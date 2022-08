Un soldat ucrainean expert în dezamorsarea dispozitivelor explozive a făcut o demonstrație filmată a modului de lucru pe repede-înainte.

Militarul ucrainean a folosit un cauciuc uzat pe care l-a aruncat, de la o distanță de 3-4 metri, peste mina anti-personal plasată în mijlocul drumului.

Pe strada respectivă, aflată într-o zonă rurală a Ucrainei, se văd mai multe urme ale exploziilor cauzate de mine, semn că genistul ucrainean folosește în mod obișnuit respectiva metodă.

Practic, în loc să dezamorseze dispozitivele explozive, operație care ar lua mult mai mult timp, geniștii aleg să le anihileze de la distanță mică, punându-și viața în pericol.

Not the preferred method for clearing anti-personnel mines.https://t.co/GlKdSrdjMw pic.twitter.com/3uQu24mb9U