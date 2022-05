Republica Moldova este dispusă să detaşeze în Ucraina un contingent de genişti pentru operaţiuni de deminare, i-a transmis ministrul de externe moldovean Nicu Popescu, vineri, 13 mai, omologului său ucrainean Dmitro Kuleba, cu ocazia discuţiilor purtate în marja reuniunii miniştrilor de externe ai ţărilor G7.

Cu prilejul acestei întrevederi, la care au fost abordate evoluţii ce vizează securitatea regională - în contextul agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei - Nicu Popescu a reafirmat ataşamentul Republicii Moldova faţă de independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei.

De asemenea, ministrul Nicu Popescu l-a informat pe omologul său ucrainean despre acţiunile întreprinse de către autorităţile de la Chişinău în sprijinul Ucrainei, inclusiv în cadrul organizaţiilor internaţionale.

At our meeting today, my Moldovan counterpart @nicupopescu and I focused on Ukraine’s and Moldova’s security, ways to enhance economic resilience and counter Russian propaganda. We also discussed Russia’s hostile actions in the Black Sea region. pic.twitter.com/nI9cVzqWl2