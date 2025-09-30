Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României

Autor: Teodor Serban
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 08:43
719 citiri
Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
Dan Șucu. Foto: Facebook / FC Rapid 1923

Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, patronată de românul Dan Șucu, în etapa a cincea din Serie A.

Lazio a controlat meciul şi Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 30 Valentin Castellanos, care oferise pasa decisivă la primul gol, şi-a trecut numele pe lista marcatorilor şi la pauză Lazio conducea cu 2-0.

Gazdele au fost pe punctul de a primi un penalti, în minutul 59, dar după verificarea VAR decizia arbitrului a fost anulată. Patru minute mai târziu Zaccagni a stablit scorul final.

La Genoa a fost introdus pe teren, în minutul 69, şi Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, dar tabela nu s-a mai modificat şi Lazio s-a impus la Genova cu 3-0, pierzând însă şi trei jucători, accidentaţi: Adam Marusic, Luca Pellegrini şi Mario Gila.

Pentru Lazio este abia a doua victorie stagională, elevii lui fiind pe locul 13, cu 6 puncte, în timp ce Genoa e pe 19, cu două puncte.

Mircea Lucescu și-a recunoscut greșeala: ”Vom vedea. El era sufletul acestei echipe”
Mircea Lucescu și-a recunoscut greșeala: ”Vom vedea. El era sufletul acestei echipe”
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a recunoscut că a comis o greșeală în partidele cu Canada și Cipru, atunci când l-a folosit ca portar pe Horațiu Moldovan, care nu...
Calificare pentru echipa lui Dan Șucu, într-un derby al românilor
Calificare pentru echipa lui Dan Șucu, într-un derby al românilor
Echipa Genoa s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Italiei la fotbal, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formația de ligă secundă Empoli, într-o partidă...
#genoa, #echipa, #Dan Sucu, #Nicolae Stanciu, #nationala, #Romania , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
  2. Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid
  3. Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
  4. Spectacol total în derby-ul Clujului din Superliga. Continuă coșmarul pentru CFR
  5. Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”
  6. Senzație pe podiumul din Superliga. Pe ce loc a urcat FC Botoșani după meciul cu Metaloglobus
  7. Decizie controversată luată de FIFA, în preliminariile Campionatului Mondial
  8. Meci amânat în Spania pentru echipa internaționalului român. Ce se întâmplă la Valencia
  9. Laurențiu Reghecampf merge mai departe în Liga Campionilor. Police FC, următoarea adversară
  10. Fostă lideră mondială în WTA, a anunțat că e însărcinată. E impresionant cum și-a cunoscut soțul model