Nostalgie sau detoxifiere digitală? Tinerii redescoperă farmecul tehnologiei vechi

Obosiți de ecrane și dorind mai mult control, adolescenții și tinerii adulți renunță la smartphone-uri în favoarea CD-urilor, telefoanelor cu clapetă și camerelor digitale, scrie The Wall Street Journal.

Lucy Jackson folosește un telefon care, în afară de apeluri și mesaje text, nu poate face mare lucru. O alegere neobișnuită pentru o studentă în primul an de facultate, în 2025.

Pentru Jackson însă, care se orientează cu hărți de hârtie și sună la compania locală de taxi atunci când are nevoie de o mașină, micile neajunsuri ale unui stil de viață „low-tech” sunt un preț mic de plătit.

„Apreciez mai mult lucrurile care nu sunt mereu la îndemână, cum ar fi muzica sau filmele”, spune tânăra de 17 ani. „Da, e mai greu să ții legătura cu oamenii, dar e o schimbare care merită.”

Generațiile crescute cu smartphone-ul în mână, aplicații de livrare și servicii de ride-sharing încep, treptat, să spună „stop”. În căutarea unei vieți mai echilibrate și mai puțin dominate de ecrane, mulți tineri readuc la viață obiecte considerate până nu demult relicve: camerele digitale, telefoanele cu clapetă și CD-urile. Scenele din magazinele de discuri sau sesiunile foto stradale cu aparate compacte amintesc de începutul anilor 2000.

Mișcarea „anti-smartphone” prinde contur

„The Luddite Club”, o organizație non-profit care încurajează pauzele de la smartphone-uri, are deja 26 de filiale în licee și universități americane. Lucy Jackson este membră a consiliului.

Artiști îndrăgiți de tineri — precum Taylor Swift, Sabrina Carpenter sau Chappell Roan — au readus în prim-plan formatele fizice: CD-uri, discuri de vinil și chiar casete audio. Carpenter, artista islandeză Laufey și Chappell Roan au dominat recent topurile de CD-uri de pe Amazon.

Flip phones without Internet access are back on the rise in the U.S. as Gen Z looks to limit screen time to avoid distractions!📲🤯📈 pic.twitter.com/wM4x7lV20Z — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) April 6, 2023

Pe TikTok, clipurile cu CD playere Bluetooth, telefoane retro și camere foto vechi adună milioane de vizualizări.

„Oamenii, mai ales cei din Gen Z, s-au săturat să nu mai dețină nimic”, explică Hunter White, un inginer de date de 25 de ani, pasionat de muzică. El colecționează CD-uri ca formă de rezistență față de serviciile de streaming, pe care le consideră inechitabile față de artiști.

White a creat chiar o aplicație numită Dissonant, unde membrii — majoritatea tineri între 20 și 30 de ani — primesc lunar prin poștă un CD ales pe gusturile lor, însoțit de o notă scrisă de mână.

Dorința de a scăpa de dependența digitală

Un sondaj realizat în 2023 de Harris Poll arată că 80% dintre tinerii din generația Z cred că semenii lor sunt prea dependenți de tehnologie, iar 60% spun că ar vrea „să se întoarcă într-o vreme în care oamenii nu erau mereu conectați”.

„Este o formă interesantă de echilibru”, spune cercetătorul Clay Routledge, de la Human Flourishing Lab, care a colaborat la studiu. „Tinerii apreciază tehnologia, dar simt că au pierdut ceva esențial și încearcă să-și recapete controlul.”

Lucy Jackson își amintește momentul când a primit primul iPhone, în gimnaziu. „Simțeam că duc o viață dublă: una reală, în care eram fericită, și alta digitală, în care trebuia să afișez o versiune perfectă a mea. Era fals.”

Mai târziu, în liceu, a decis să treacă la un telefon cu clapetă. „Ascultam muzică altfel, navigația era o provocare, iar pentru școală trebuia să fiu mult mai organizată.”

Camerele digitale, noul accesoriu cool

Una dintre cele mai populare „relicve” este aparatul foto digital compact, devenit nelipsit la ieșirile în oraș. Pe TikTok circulă gluma că în fiecare grup există „prietenul cu camera digitală”, cel care face poze și se ocupă de cardurile SD. Chiar și Kendall Jenner a postat recent o fotografie pe Instagram în care apare cu un Canon PowerShot. Prețurile variază între 15 și peste 300 de dolari.

Pentru Tumasi Agyapong, o tânără de 26 de ani din Chicago, pasiunea pentru camerele digitale a început din nostalgie și din dorința de a scăpa de distragerile telefonului. „A fost modul meu de a mă deconecta. Acum am 15 aparate și le folosesc pe toate”.

