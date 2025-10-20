Candidatura lui Geoana nu-i batuta in cuie

Miercuri, 17 Iunie 2009, ora 07:18
Chiar daca pare greu de crezut, si chiar daca aceasta informatie a fost aruncata pe piata saptamana trecuta de Elena Udrea, care are toate motivele sa invenineze tabara adversarilor politici, nu-i chiar de aruncat.

Din dorinta de-a stabili cat adevar si cata abureala exista intr-o asemenea teza, am sondat si noi teritoriul PSD, mai ales pe cel din jurul lui Ion Iliescu - nimic nu se petrece in partid fara ca presedintele-fondator sa aiba un punct de vedere.

De care se tine cont, indiferent cat incearca anumite grupuri pesediste sa acrediteze ideea ca persoana ar fi trasa pe linie moarta.

Nu ni s-a infirmat! Sursele noastre sustin, cu jumatate de gura si ciulind urechile, ca Iliescu are de gand sa impuna alt candidat, daca va constata ca Mircea Geoana devine un biet marfar, si nu o locomotiva.

Normal ca toata lumea se gandeste la Sorin Oprescu. Doar ca acum are o problema, legata de bilant. Dar mai exista doua variante, pe care le documentam.

Ceea ce este cert: daca se va ajunge la schimbarea candidatului, operatiunea se va petrece cu doua luni inainte de alegeri, si se va miza pe acelasi efect produs de rocada dintre Traian Basescu si Theodor Stolojan: un soc puternic, manipulat spre speranta.

