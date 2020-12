Mark Gitenstein si Mircea Geoana, convinsi ca relatia SUA-Romania se va consolida in timpul viitoarei administratii Biden

Joe Biden "are o legatura stransa cu Romania. A fost acolo de sase-opt ori, incepand din perioada in care era membru al Senatului SUA, ca presedinte al Comisiei de Relatii Externe. A fost de doua ori acolo cand era vicepresedinte al SUA. O data cand eram eu ambasador si o data dupa ce eu nu mai eram acolo", a afirmat Mark Gitenstein, intr-o discutie prin Zoom initiata de organizatia non-profit Alianta, cu sediul la Washington, pentru a marca implinirea a 140 de ani de relatii diplomatice intre SUA si Romania.Gitenstein a reamintit ca primul turneu extern major al Joe Biden in calitate de vicepresedinte al SUA a fost in Europa Centrala si de Est si a inclus si Romania."El a sustinut primul sau discurs major despre relatiile administratiei Obama cu Europa Centrala si de Est si despre Europa in general la Bucuresti. Are un angajament profund fata de Romania (...) A privit intotdeauna favorabil Romania. Va continua sa faca asta", a declarat fostul ambasador american, care face parte din echipa de tranzitie a presedintelui ales Joe Biden, dar care a precizat ca nu vorbeste in numele viitoarei administratii de la Washington.El a evidentiat popularitatea ridicata a Americii in Romania, dar si faptul ca elitele de la toate nivelurile administratiei americane recunosc importanta strategica a Romaniei.Gitenstein a subliniat de asemenea ca Romania si SUA impartasesc mult valori comune, inclusiv in privinta democratiei, si ca relatia dintre cele doua tari este una solida si exista toate fortele ca ea sa continue asa. In acelasi timp insa a recunoscut ca "sunt lucruri care se pot intampla in Romania si care ar putea submina aceasta relatie, iar acest lucru a fost mereu o ingrijorare" pentru SUA."Unul dintre motivele pentru care fiecare ambasador al SUA (in Romania) a insistat asupra anticoruptiei si transparentei este pentru ca am stiut ca sunt ingrediente esentiale pentru o democratie stabila, care la randul sau este decisiva pentru o alianta solida cu un aliat in care poti avea incredere", a spus diplomatul american.La randul sau, Mircea Geoana si-a exprimat convingerea ca, in timpul viitoarei presedintii Biden, "aliantele Americii in Europa si in lume vor fi consolidate"."Cred ca Romania ar trebui sa fie mandra de parteneriatul sau strategic cu SUA", a afirmat fostul ambasador roman la Washington.Secretarul general adjunct al NATO a mai spus ca Joe Biden va folosi experienta sa uriasa in afaceri globale si a reamintit de rolul esential al presedintelui ales in aderarea Romaniei si a altor tari din Europa Centrala si de Est la NATO, ceea ce a deschis calea pentru intrarea in Uniunea Europeana.Geoana a evidentiat totodata convingerea profunda a lui Joe Biden ca "democratia, integritatea, echilibrul de puteri si statul de drept sunt parti indispensabile ale unei societati prospere si de succes"."Cred ca va aduce foarte multa predictibilitate. Cred ca va investi in aliantele Americii. Cred ca parteneriatul strategic dintre SUA si Romania va inflori si mai mult cu Joe Biden si Kamala Harris la conducerea administratiei americane", a mai spus secretarul general adjunct al NATO.De asemenea, Geoana se asteapta la un "foarte lung ciclu istoric" al aliantei "extrem de stranse din Romania si SUA"."Cred ca Alianta dintre America si Europa, dintre America si Romania, dintre America si aliatii sai din multe colturi ale lumii, se bazeaza pe doua ingrediente. Unul sunt valorile comune, iar celalalt sunt interesele strategice comune", a declarat fostul ambasador roman la Washington."Sunt convins ca Romania va mentine acest drum, indiferent de ezitarile sau greselile care au loc uneori. Atat timp cat Romania va continua sa investeasca in sistemul sau democratic, atat timp cat impartasim aceleasi valori, atat timp cat impartasim interese strategice, economice si politice comune, cred ca aceasta relatie va ramane solida. Si se aprofundeaza si se extinde cu fiecare ciclu", a mai spus Geoana, care a evidentiat ca parteneriatul si alianta cu SUA sunt indispensabile pentru Romania.Discutia care i-a avut ca invitati pe Mark Gitenstein si Mircea Geoana a fost moderata de John Florescu, din partea Alianta, o organizatie non-profit cu sediul la Washington, creata pentru a intari legaturile culturale, economice si de securitate dintre SUA si Romania.CITESTE SI: