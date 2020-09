Mircea Geoana: "La NATO suntem pregatiti pentru un posibil al doilea val al pandemiei. Am agreat un plan pentru a oferi sprijin aliatilor"

Acesta a transmis un mesaj video pentru cei care participa la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane."La NATO suntem pregatiti pentru un posibil al doilea val al pandemiei si de aceea am pus la punct si am agreat un plan pentru a oferi sprijin aliatilor, partenerilor nostri - un stoc de echipamente medicale, un fond de achizitii pentru echipamente medicale, pentru a putea sa fim pregatiti in orice clipa pentru o eventuala situatie mai dificila", a afirmat oficialul.El a vorbit si de prioritatile NATO in pandemie."Principala prioritate aici, la NATO, a fost sa fim siguri ca aceasta criza sanitara si criza economica sa nu se transforme intr-o criza de securitate , ca fortele noastre raman vigilente si ca suntem gata in fiecare moment sa aparam toti aliatii, un miliard de cetateni, impotriva oricarei amenintari si asta facem in fiecare zi si acest lucru este important", a punctat Mircea Geoana.