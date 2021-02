"Balzac al Puscariilor". Cum a scapat rapid de inchisoare Ioan Niculae, dupa prima condamnare: A scris cinci carti in sase luni

Opera

171 de zile castigate prin munca

Prima condamnare

Unul din artificiile care l-au ajutat sa iasa mai repede din spatele gratiilor a fost numarul mare de carti scrise, nu mai putin de cinci carti in aproape sase luni. Fiecare carte scrisa i-a adus o reducere a pedepsei cu 30 de zile."Bioetanolul, combustibilul viitorului", "Biodieselul motorina ecologica", "Valorificarea energetica a biomasei", "Orientari moderne in productia vegetala", "Tehnologii moderne de producere a utilizare a alcoolului metilic," sunt operele stiintifice scrise dupa gratii.Lucrarile au fost evaluate de profesori universitari care au spus ca sunt valoroase din punct de vedere stiintific. Cu aceste aprecieri, cartile au ajuns la tipar."Au fost certificate lucrarile prin rapoarte si note ale unor profesori universitari si profesori emeriti doctori. De aici rezulta ca lucrarile au caracter stiintific, ca sunt utile publicului iar aceste rapoarte, aceste caracterizari ale lucrarilor au fost facute de specialisti in domeniile respective", spunea avocatul acestuia."La un calcul rezulta ca la 29 de zile a scris o carte, daca a mai si muncit... Lui Balzac i-ati facut calculul vreodata? Cat a scris el? Scria si noaptea", sublinia avocatul omului de afaceri luna august a anului 2015 Procurorii care s-au opus deciziei de eliberare conditionata au aratat ca "desi intimatul are publicate 5 lucrari stiintifice, totusi, in conditiile stadiului actual de reglementare a scrierii acestor lucrari, acest fapt nu este suficient de dezvoltat, pentru a forma convingerea ca elaborarea respectivelor lucrari ar fi rezultatul unei schimbari optice a valorilor".In decizia de eliberare conditionata judecatorul a explicat ca Ioan Niculae a participat la 22 de programe educationale si a desfasurat activitati lucrative, avand castigate 171 de zile ca urmare a muncii prestate."Petentul condamnat, pe parcursul executarii fractiunii de pedeapsa, a fost staruitor in munca, disciplinat si a dat dovezi temeinice de indreptare, instanta apreciaza ca detinerea in continuare a acestuia nu mai este necesara, timpul in care a fost privat de libertate fiind sufficient pentru ca scopul preventive, educative si sanctionar al pedepsei sa fie indeplinit", arata Judecatoria Gaesti."S-a constatat ca petentul - condamnat a executat fractiunea necesara pentru a putea beneficia de liberare conditionata, pe parcursul executarii pedepsei, acesta participand la programe educationale si sociale, desfasurand activitati lucrative si avand castigate 197 zile ca urmare a muncii prestate, din caracterizarea intocmita reiesind ca a avut un comportament apreciat ca fiindfata de personal si fata de colegii sai, a fost recompensat de 10 ori in total, inclusiv cu invoire de o zi din penitenciar , nu a fost niciodata sanctionat disciplinar, aflandu-se la a treia analiza a situatiei sale de catre Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, dupa o amanare de 9 luni, perioada in care a primit 8 recompense si nu a fost sanctionat disciplinar, a participat la programe educationale, a muncit si a acumulat 197 zile castigate ca urmare a muncii prestate, dovedind progrese in ceea ce priveste corectarea conduitei sale, in opinia instantei, aceste elemente caracterizandu-l pe condamnat in mod favorabil si reprezentand dovezi temeinice de indreptare", a mai aratat instanta care a decis eliberarea omului de afaceri. Reamintim ca la prima condamnare, Ioan Niculae a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, pe 2 aprilie 2015, la doi ani si sase luni inchisoare cu executare, iar fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu , a primit trei ani inchisoare cu executare, in dosarul "Mita la PSD ".Potrivit DNA , in cursul anului 2009, Gheorghe Bunea Stancu si-a folosit influenta si autoritatea rezultate din functia de presedinte al Organizatiei Judetene Braila a PSD pentru a obtine, cu incalcarea dispozitiilor legale ce privesc finantarea partidelor politice, suma de 1.000.000 euro de la Ioan Niculae, bani ce urmau sa fie folositi in campania electorala prezidentiala desfasurata la sfarsitul anului 2009 pentru sustinerea candidatului PSD Mircea Geoana.