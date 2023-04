Geoana: Am lucrat cu Iohannis, trebuia sa fie premierul nostru

Senatorul Mircea Geoana a afirmat duminica, la Romexpo, ca, asa cum este condus in prezent PSD si la cum se manifesta acest partid, se poate spune ca, de fapt, are loc "PASOK-ificarea" acestei formatiuni.

"Vremea partidelor traditionale se inchide (...) e clar ca dupa 25 de ani se inchide un cerc al istoriei. (...) Pactul de la Snagov a fost un lucru foarte bun, cand stanga si dreapta s-au adunat. (...) Un nou 'Snagov' din punct de vedere politic, un nou proiect de tara, este posibil si necesar. Am lucrat cu Klaus Iohannis, trebuia sa fie premierul nostru daca in 2009... stiti cum a fost in 2009.

Putem sa construim un lucru important. Spun cu tristete si realism, in clipa de fata, la modul cum e condus PSD, cum se manifesta, asistam de fapt la PASOK-ificarea PSD", a declarat Geoana, in incheierea lansarii Grupului de initiativa al Noului Proiect Social Democrat, referindu-se la formatiunea elena de stanga PASOK, fost mare partid de guvernamant, care a coborat vertiginos in preferintele grecilor la ultimele alegeri.

Geoana a adaugat ca noul proiect de stanga se doreste a fi si o pavaza impotriva radicalismului si populismului, care va veni din spectrul politic, fie de stanga sau de dreapta.

"Toata lumea se gandeste la majoritati, guverne. Misiunea noastra este si de a castiga batalia de idei, pentru ca, in ultimii 25 de ani, pentru tineri, intelectuali, multa lume a considerat ca a fi de stanga inseamna a fi comunist, ceva din trecut. Obligatia noastra este de a arata ca stanga e o ideologie, o doctrina, un mod de viata (...) ", a mentionat Geoana.