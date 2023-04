Geoana la PSD: Dati, ma, in pedelisti ca sunt vraiste!

O discutie inregistata la sedinta Comitetului Executiv al PSD tinuta vineri, la Turnu Magurele, cu usile inchise, dezvaluie atacurile pe care social-democratii le pregatesc la adresa partenerilor democrat-liberali si a presedintelui Traian Basescu.

Inregistrarea, difuzata public de Realitatea TV, prezinta cateva dintre replicile spumoase ale presedintelui PSD Constanta Radu Mazare dar si nemultumirile exprimate deschis de presedintele PSD Mircea Geoana.

Mazare a catalogat programul Prima casa al Guvernului Boc ca fiind o "vrajeala": "Ce e asta prima casa? A venit Boc cu vrajeala asta. Pai cum il las eu pe Pogea, cand am jumatate din Guvern, sa faca bagabonteala asta? Astia cum ajung ministri de Finante, cum sunt destepti".

Mazare a mai subliniat ca unul dintre scopurile intalnirii de vineri ar fi sa scape de Traian Basescu. "Suntem aici sa ne batem capul sa scapam de Iuda asta de Basescu, ca asta e cel mai rau", a spus Mazare.

Geoana: Nu existam ca structura distincta, nu avem propuneri, nu stim sa comunicam

"Va trebui sa facem o analiza foarte serioasa pana la inceputul lui septembrie, pentru a putea sa vedem daca o schimbare strategica din pozitionarea noastra in cadrul guvernarii este un lucru pozitiv sau nu din punct de vedere electoral. Nu existam, nu existam ca structura distincta, nu avem propuneri distincte, nu stim sa comunicam politici alternative distincte, suntem o masa amorfa in care Boc comunica in numele intregului Guvern", a declarat Mircea Geoana.

Presedintele PSD a mai vorbit si despre relatiile sale cu Traian Basescu.

"A 3-a ambiguitate e cea a relatiei mele cu Traian Basescu. Am incercat sa fac acest gest cu CSAT-ul pentru a face o ruptura simbolica, o disociere cu acest individ care efectiv face rau tarii", a mai spus Geoana.

Aceasta inrautatire a situatiei social-economice a tarii il afecteaza electoral in primul rand pe Traian Basescu

Acesta a mai avertizat ca situatia economica a tarii este dramatica, dar ca pe aceasta tema trebuie lasat sa vorbeasca doar Traian Basescu.

"Din punct de vedere al realitatii economiei si a ceea ce numim economie reala, lucrurile arata azi greu, dificil. Aceasta inrautatire a situatiei social-economice a tarii il afecteaza electoral in primul rand pe Traian Basescu, considerat de majoritatea populatiei ca fiind principalul responsabil", le-a spus Geoana pesedistilor.

Geoana: Tot timpul reactionam la Basescu. Sa ii atacam!

"Suntem in spatele lor. Tot timpul reactionam la Basescu. Este gresit din punct de vedere strategic. Cand vorbeste Videanu in spate e un business. Cand respira vrea sa faca bani. Dati, ma, in ei ca sunt vraiste la chestia asta! Boc habar nu are de economie. Pogea e adus de pe drumuri. Astia stiu ca e omul de casa al lui Videanu. Sunt vulnerabili din punct de vedere public. Sa ii atacam!", a mai cerut Geoana.