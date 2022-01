Geoana le promite taranilor tractoare cu GPS

Presedintele PSD, Mircea Geoana, le-a propus o noua tehnologie agricultorilor romani: tractorul american cu GPS.

Geoana a evocat, intr-o conferinta de presa, traditia si vatra natiunii romanesti si si-a aratat nemultumirea in ceea ce priveste modul in care este tratat taranul roman de actuala guvernare.

"Se implinesc 4 ani de cand dreapta a preluat puterea si nu exista un domeniu in care nepasarea, neputinta si incopetenta acestei puteri sa fie mai rea ca in agricultura. Stiu ca nu iau voturi de la tara si pentru asta uita ce ar trebui sa reprezinte Romania, cu potentialul sau agricol, in lume", a declarat liderul PSD.

Mircea Geoana a tinut sa-l critice pe Gheorghe Flutur, care "timp de doi ani nu a stiu decat sa pierda cele 7 miliarde de lei de la UE", si a amintit de fondurile SAPRAD retrase, din cauza celor care "nu stiu cum sa gestioneze banii".

"Va multumim! Patru ani ne-am lamurit! Plecati acasa si lasati o echipa care sa aduca satul romanesc pe drumul cel bun", a completat Geaona, care a declarat ca Ilie Sarbu este omul cel mai potrivit pentru a relansa agriculura tarii.

Totodata, PSD-istul a vorbit si de candidatura sa, foarte controversata de la Dabuleni, judetul Dolj. Explicatia: "E nefiresc ca int-o Romanie europeana sa facem comert pe sant, in loc sa avem un sistem centralizat".

Presedintele PSD a vorbit si despre vacanta sa in Italia, minunata de altfel, cand a stat intr-o ferma de agroturism, in care patronii erau romani.

"De ce sa nu creem conditii ca romanii sa nu se mai speteasca in strainatate? Atat timp cat banii exista de ce sa lasam incompetentii sa ne alunge tinerii din tara?", s-a intrebat, iritat, Mircea Geoana.

El a mai amintit ca fondurile SAPARD prevad 25 de mii de euro, bani care pot fi alocati familiilor de tineri care se intorc la tara, iar statul ofera subventii de 60% pentru cumpararea de echipament agricol.

"Vreau sa vina tinerii Romaniei acasa! Vreau sa-i vad pe cei tineri impreuna cu cei batrani muncind acasa!", a mai spus Geoana.

Acesta si-a continuat critica la adresa actualei guvernari si l-a atacat pe premierul Calin Popescu Tariceanu, care "vorbeste despre irigatii, insa nu o sa faca altceva decat poze cu porumbul care creste."

"Cum e posibil ca Israelul sa transforme desertul in oaza si noi sa transformam oaza in desert. Dupa ce reusisem sa aducem suprafata irigabila a Romaniei la 1,5 milioane de hectare, acum sa ajunga la 300.000 de hectare?", a adaugat Geoana.

El a aratat ca planurile PSD sunt de transformare a Romaniei "intr-un paradis si o oaza de prosperitate, pentru ca tara noastra este cea mai bogata, dupa Franta, ca potential agricol".

