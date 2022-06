Geoana si Anastase, printre gaini, cocosi si iepurasi roz

Presedintii celor doua camere ale Parlamentului, Roberta Anastase si Mircea Geoana, au fost miercuri seara victimele unei farse de televiziune. Invitati sa adreseze urari oficiale romanilor cu ocazia Pastelui, cei doi politicieni au fost bruiati de tot felul de evenimente neprevazute, iar la final au fost pusi sa ciocneasca oua rosii nefierte.

Alaturi de cei doi, la emisiunea "Ploaia de stele", au mai participat fostul premier Petre Roman si liderul PC, Daniel Constantin, care au fost supusi acelorasi farse.

Producatorii emisiunii au urmarit sa le testeze celor patru invitati spontanetatea, simtul umorului si prezenta de spirit.

Astfel, cei patru au fost pusi sa adresese urari pascale solemne si pline de incarcatura emotionala printre gaini care cotcodaceau, cocosi si jucarii care cantau, dar si domnisoare imbracate in costume roz, extrem de provocatoare, care imprastiau in cele mai nepotrivite momente confetti peste invitat.

Secventele pot fi vizionate pe site-ul videonews.ro.

"As vrea sa le urez tuturor romanilor, fie ca sunt ortodocsi, fie ca sunt catolici, un Paste fericit. Le urez sa-si pastreze credinta...", a inceput Mircea Geoana sa rosteasca, dar s-a vazut nevoit sa se opreasca deoarece una dintre jucarii a inceput brusc sa interpreteze o melodie latino.

Presedintele Senatului s-a aratat amuzat de situatie, si chiar a schitat cateva miscari de dans, in conditiile in care in jurul sau producatorii se certau pentru aceste scapari.

"Stim cu totii ca trecem printr-o perioada extrem de grea. Si poate masa romanilor nu e asa de bogata", a inceput din nou Mircea Geoana, moment in care in studioul de televiziune s-a dezlantuit un intreg balamuc. Un cocos a inceput sa cante, o gaina a sarit din tarcul in care se afla, iar domnisoarele in roz au inceput sa alerge bezmetic, infricosate de biata pasare.

"Hai ma, ca e doar o biata gaina", le-a incurajat Geoana.

"E mai greu decat la clipurile de campanie", a comentat fostul candidat la presedintie, fara sa isi piarda rabdarea.

Anastase s-a prapadit de ras

Unui tratament similar a fost supusa si Roberta Anastase, doar ca aceasta a scapat mai repede, pentru ca nu s-a mai putut opri din ras.

"Pentru mine, sarbatoare de Pasti are o semnificatie aparte. Una din primele mele amintiri din copilarie....", a inceput Roberta Anastase sa rosteasca in fata camerelor, cand a fost intrerupta de aceeasi melodie latino.

Conform scenariului dinainte stabilit, cei din platou au inceput sa se certe, gainile sa cotcodaceasca iar iepurarii roz sa arunce cu confetti. Toate acestea i-au provocat presedintelui Camerei Deputatilor o criza de ras de neoprit.

Singurul care a parut ceva mai iritat de intraga situatie a fost Petre Roman. "Asa nu se poate. Fratilor nu merge. (...)Asta ar insemna ca cineva isi bate joc de ceea ce spun eu", a replicat Roman iritat de tot tambalaul din studio.

Dupa ce au aflat ca totul a fost o farsa, politicienii s-au relaxat. Prea devreme! Pentru ca in momentul in care au fost invitati sa ciocneasca oua rosii au constatat ca acestea erau nefierte, motiv pentru care s-au umplut pe maini si pe haine de galbenus.