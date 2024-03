Geoana va discuta cu Oprescu "ca intre colegi"

Presedintele PSD, Mircea Geoana a declarat, miercuri, la finalul unei intalniri cu mai multi lideri ai partidului printre care si seful de campanie, Miron Mitrea, ca va avea o discutie "ca intre colegi" cu Sorin Oprescu si cu conducerea organizatiei PSD Bucuresti in zilele urmatoare, anunta Newsin.

Geoana a mai spus ca nu considera ca cineva poate fi "atat de orbit de politica" incat sa nu-si dea seama ca interesul partidului trebuie sa primeze. Declaratia a fost facuta in contextul in care in presa au aparut mai multe referiri la o eventuala candidatura independenta a lui Sorin Oprescu, in cazul in care partidul va desemna un alt candidat la primarie.

Liderul PSD a apreciat ca cel mai util ar fi daca Sorin Oprescu ar intra in echipa si ar sprijini campania pentru Bucuresti, in cazul in care nu va fi desemnat candidatul PSD la primaria Capitalei.

Lideri ai PSD au stabilit, marti, in cadrul unei reuniuni restranse, ca Miron Mitrea va fi candidatul PSD pentru primaria Capitalei. Potrivit acelorasi surse, Viorel Hrebenciuc va conduce, in aceste conditii, campania electorala a PSD in locul lui Mitrea, care era responsabilul acesteia pana acum. Marian Vanghelie a sustinut marti ca nu s-a ajuns inca la o intelegere si ca deocamdata el este singurul candidat propus de filiala.

CEX al PSD este programat pentru vineri, insa inainte se asteapta si o sedinta a PSD Bucuresti.

Ads