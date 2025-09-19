Inca o inregistrare audio de la PSD - Geoana: Nu am cerut nimanui sa ma aduleze

Mircea Geoana e nemultumit de atitudinea colegilor din partid care i-au cerut demisia dupa esecul de alegerile prezidentiale. Intr-o inregistrare audio intrata in posesia Antena 3, liderul PSD le aminteste colegilor sai de partid ca pe multi i-a ajutat sa devina europarlamentari.

"Brusc, toate nemultumirile au aratat ca Geoana devine brusc cea mai proasta alegere pe care a facut-o partidul. Oameni pentru care m-am dus si am alergat prin tara ca sa ii fac europarlamentari. Brusc, peste noapte, Geoana este cel mai periculos candidat pentru viitorul partidului", spune Geoana in inregistrarea difuzata de Antena 3.

Presedintele PSD le mai aduce aminte colegilor de partid si ca nu le-a cerut nimic in campania electorala: "Nu am cerut nimanui sa ma aduleze, nu am cerut nimanui sa spuna la televizor ca Geoana e cel mai destept, nu am cerut nimanui nimic."

Mircea Geoana a adaugat ca viitorul lider al partidului va fi o tinta pentru Traian Basescu si a cerut formarea unei echipe care sa pastreze unitatea partidului.

"Sa nu credeti ca cel care isi asuma presedintia partidului nu va fi o tinta vie pentru Basescu. Va fi cumplit. Isi asuma una dintre cele mai complicate sarcini", a mai spus Geoana.

Cu doar o zi inainte, a aparut pe Internet o inregistrare audio in care liderul PSD Bucuresti, Marian Vanghelie, lasa sa se inteleaga ca nu are o parere foarte buna despre Mircea Geoana si isi critica mai multi colegi de partid:

"Sunt niste lepre nenorocite, ma... Tu crezi ca sunt indragostit de Geoana? Ce-i gagica? Da-l in p**** mea, ca are o gramada de defecte, dar e vorba de cand te uiti tu in oglinda dimineata, intelegi? Cum ma, zic una si ma zic, aoleu, voi sunteti mai tari si sunt maine cu voi?

Eu am fost pe bulevard vagabond, astia au stat la facultate si nu au invatat nimic, da-i dracu' de idioti. Pe cuvantul meu de onoare ca nu au invatat nici principiile elementare de bun simt. Nimic nu au in ei, niste lepre! Astia isi vand nevestele, ca sa le dai o functie isi da nevestele..."

Mircea Geoana s-a aratat profund deranjat de afirmatiile lui Marian Vanghelie si a calificat limbajul liderului PSD Bucuresti drept "absolut intolerabil". Geoana este de parere ca Vanghelie ar trebui sa le ceara scuze tuturor colegilor.

"Cred ca este momentul ca si domnul Vanghelie sa inteleaga ca harnicia si loialitatea si voturile, pe care nimeni nu contesta ca le aduce, trebuie sa fie imbinate si cu o anumita atitudine pentru a putea intr-adevar sa te prezinti ca un lider autentic la nivel national, in PSD sau oriunde in alta parte", a mai subliniat presedintele PSD.

Imediat dupa aparitia inregistrarii pe Internet, liderul PSD Bucuresti a spus ca afirmatiile facute la adresa lui Mircea Geoana au fost in spirit de gluma, dar ca afirmatiile despre realitatile din partid si le asuma. Mai tarziu, Vanghelie a cerut scuze romanilor, dar si lui Mircea Geoana.

