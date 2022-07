Mircea Geoana: Sper ca arestarile din fotbal sa nu fie o coincidenta politica

Fost arbitru in Divizia Onoare, liderul PSD Mircea Geoana a avertizat ca arestarile din fotbal facute in primavara acestui an ar putea avea un substrat politic.

"Nu stiu cat de corupt e fotbalul nostru si cat de vinovati sunt arbitrii arestati, dar sper ca aceste retineri sa nu fie doar o coincidenta politica", a declarat Mircea Geoana pentru saptamanalul Fanatik.

In perioada 1987-1990, Geoana a activat ca arbitru in Divizia Onoare, lucru de care este extrem de mandru. PSD-istul spune ca experienta din arbitraj l-a ajutat chiar si in politica.

"Cred ca mi-a folosit pentru ca activitatea de arbitru este o scoala extraordinara, invatandu-te sa reactionezi prompt in conditii de efort si de presiune psihologica extraordinara", a adaugat Geoana.

