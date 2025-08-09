Opinii: Isi forteaza Mircea Geoana excluderea din PSD?

Daca n-ar fi detinut presedintia Senatului Romaniei, Mircea Geoana ar fi fost pitit adanc de catre PSD, sa nu mai auda nimeni de el. Fiind insa o piesa importanta in dispozitivul politic, din cand in cand acesta isi permite cate o razvratire in partid. Ruptura dintre Geoana si conducerea PSD este evidenta.

Acestuia insa ii va fi teribil de greu sa stearga, prin astfel de pozitionari in partid, amintirea esecului de la prezidentiale, pierdere pusa in totalitate pe seama episodului Vintu.

Si totusi, Geoana parca isi forteaza destinul. Stie ca vizibilitatea ii este asigurata doar de pozitia de al doilea om in stat, la care PSD nu-si permite luxul sa renunte mai ales acum. Intr-un interviu acordat "Jurnalului National", Geoana a apreciat ca "PSD trebuie sa evite cu orice pret riscul de a deveni un partid al unei oligarhii decizionale".

Alegatia vine in completarea unui document trimis de Mircea Geoana colegilor sai, in care critica, de fapt, maniera in care Ponta, Nastase si Dragnea conduc partidul." Exista tentatia de a da liber la pusul botnitei in PSD, potrivit principiului ca mai multa disciplina inseamna mai putina democratie".

De ce are Geoana astfel de reactii intr-un partid care nu poate sa puna la punct nici macar o modalitate de a se manifesta ca Opozitie? Poate stie Liviu Dragnea, care a raspuns acestor aprecieri neprietenoase destul de taios, ca pentru o despartire: "Nu cred ca(...) cineva normal la cap poate sa spuna ca acum, in PSD, cineva are botnita. Eu stiu ca toata lumea vorbeste liber si a inceput sa vorbeaca mai bine."

Probabil Dragnea a facut referire la inconsecventa lui Geoana, pe care o descria, cu amuzament, altadata: "Nu poti dimineata sa spui ceva, la pranz altceva si seara ai uitat ce ai spus dimineata si la pranz."

Prin aceasta iesire in public, Geoana a incalcat silenzio-stampa de sase luni la care-l obligase PSD in luna august. Cu siguranta nu-i va fi trecuta cu vederea aceasta permisivitate.

Cu doua saptamani in urma, Ponta ii ceruse lui Mircea Geoana sa nu se mai afiseze intre Roberta Anastase si Emil Boc, la evenimentele oficiale, fiindca da prost pentru PSD. O solicitare imposibil de dus la indeplinire, avand in vedere ca Geoana este presedintele Senatului si, in aceasta calitate, nu se poate sustrage protocolului asa cum ar vrea un partid.

Un viitor in afara PSD?

In luna august, Ponta si Geoana s-au duelat destul de urat in "Evenimentul Zilei". Ponta spunea ca "Mircea Geoana e, din pacate, pentru noi, imaginea esecului, a compromisului, a infrangerilor si a umilintelor" si ca, pe vremea lui, "deciziile erau influentate 100% de moguli". Geoana l-a taxat mai potolit, numindu-l "pusti obraznic".

Este putin probabil sa fie loc de reconcilieri intre cei doi. Geoana nu se mai poate salva politic in interiorul PSD. Simte, posibil, vreo "botnita" de pe acum si pregateste terenul sa-si dezvolte un viitor in afara PSD, cel putin cat detine a doua pozitie in stat. Daca nu face pasul acum, dupa ce nu va mai avea acest avantaj, va ramane in anonimat. PSD nu-i va mai oferi a doua sansa niciodata.

Calculul este simplu: functia nu-i poate fi luata de PSD, iar PSD n-o cedeaza PD-L. Nu vrea sa plece de unul singur din partid si creeaza tensiuni pentru a fi cumva exclus?

Unde ar avea loc Geoana astazi? La UNPR se va lovi de Oprea, plecat din PSD din cauza lui Geoana. Acolo sunt insa alti fosti social-democrati care l-ar primi cu bratele deschise. Chiar si Gabriel Oprea ar face-o, de dragul de a atrage in sfera puterii presedintia Senatului. Cu, se intelege, obligatii ulterioare.

