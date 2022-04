Partidele politice taxeaza scrisoarea lui Basescu

Liderul PSD, Mircea Geoana a declarat, marti, ca scrisoarea trimisa de seful statului premierului Tariceanu pe tema taxei auto este o actiune electorala si si-a exprimat temerea ca actualul Guvern trage de timp pentru ca problema taxei auto sa fie pasata urmatorului Executiv.

"Guvernul are obligatia sa restituie banii conform deciziei Parlamentului, oricum acest lucru se va intampla. Teama noastra este ca Guvernul Tariceanu trage de timp astfel incat sa lase mostenire aceasta obligatie viitorului Executiv", a comentat Geoana.

Presedintele PSD a mai spus ca este o strategie a PD-L folosirea unei legi proprii ca arma impotriva liberalilor.

"O taxa introdusa de proprii ministri este folosita ca arma impotriva liberalilor si trebuie sa recunosc ca sunt destul de indemanatici. (...)Eu cred ca ar trebui sa trimita doamna Sulfina Barbu aceasta scrisoare pentru ca sa se inchida cercul acestei chestiuni", a adaugat ironic Mircea Geoana.

Ads

Potrivit liderului social-democrat, subiectul restituirii taxei auto ar trebuie sa figureze pe agenda Parlamentului, in dezbaterile care vor avea loc pe Codul Fiscal.

Purtatorul de cuvant al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat ca partidul sau ramane la aceeasi pozitie pe care a sustinut-o pana in prezent, in ceea ce priveste taxa auto, si anume ca ea incalca norma europeana si este imorala, deci trebuie eliminata.

"Nu ne intereseaza lupta dintre presedinte si premier, nu ne privesc discutiile si tensiunile din cadrul aliantei D.A.", a adaugat acesta.

Ioan Oltean, vicepresidentele PD-L, a declarat ca nici un premier, dupa 1990, nu si-a permis sa neglijeze, cu atata lipsa de sensibilitate, Parlamentul.

Ads

"Interesul premierului Tariceanu denota ca sustine un grup de oamenii care au de castigat de pe urma taxei auto", a adaugat acesta.

Oltean a reiterat ideea ca Tariceanu nu realizeaza ca presedintele, Traian Basescu, nu este in campanie electorala, deci nu este motivat de castigarea de voturi, ci s-a solidarizat cu cei 120.000 de cetateni care au semnat petitia impotriva taxei auto.

Presedintele PD-L, Emil Boc, a explicat ca presedintele Traian Basescu a trimis acum scrisoarea prin care ii cere premierului sa faca toate demersurile de eliminare a taxei de prima inmatriculare, pentru ca domnul Tariceanu "sfideaza pe toata lumea".

Ads

"Presedintele in calitate de garant al aplicarii Tratatului de Aderare ii cere premierului respectarea legalitatii europene. Presedintele nu ii cere altceva decat sa respecte Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana", a declarat Emil Boc.

"Pana acum s-a facut tot ce s-a putut pentru eliminarea acestei taxe. Am depus motiune simpla in Parlament, instantele romanesti au anulat-o, instantele europene au anulat-o. De aici incolo premierul trebuie sa isi dea seamna ca doar abuzul este singurul sau aliat", a spus Emil Boc in legatura cu mentinerea taxei de prima-inmatriculare.

Boc a spus ca nu stie ce va face presedintele in viitor, insa a anuntat ca partidul sau va face demersurile pentru a initia o motiune de cenzura, deoarece Guvernul nu respecta decizia Parlamentului.

Ads

"Avem 100 semnaturi pentru motiune, ne mai trebuie 18 si sper a partenerii de motiune, care au votat-o in Camera Deputatilor sa o sustina in continuare, dar atata vreme cat Tariceanu si Iliescu se intalnesc in fiecare seara, imi este greu sa cred ca vom aduna semnaturile necesare", a declarar Emil Boc.

Intrebat daca nu da sanse motiunii de cenzura, care a fost initiata dupa adoptarea motiunii simple impotriva taxei de prima inmatriculare, presedintele PD-L a afirmat ca nu de partidul pe care il conduce depinde succesul acesteia.

"Daca domnii Tariceanu si Iliescu vor decide altceva, atunci vom putea observa, dar, deocamdata, nu asistam decat la o fratie de cruce intre PSD si PNL, contrara intereselor romanilor, contrara interesului national, cu sfidarea completa a legislatiei interne si internationale in materia taxei de inmatriculare si un Guvern care ne rade in fiecare zi in fata, sfidandu-ne pe toti", a mai afirmat liderul PD-L.

Ads

Liderul democrat-liberal a mai afirmat ca singura solutie este acum asteptarea alegerilor

Cezar Preda, vicepresedintele PD-L, a declarat ca premierul Tariceanu nu vrea sa returneze banii si amana acest lucru sperand ca va putea pasa aceasta responsabilitate unui viitor guvern, asa cum a facut si cu banii pentru Dacii.

"Cred ca raspunsul premierului Tariceanu este unul emotional pentru ca nu exista voturi scumpe sau ieftine, doar pentru el exista voturi "ieftine". Tariceanu ignora cererile din cauza interesului economic pe care il are in jurul domniei sale", a mai spus acesta.

"Nu vreau sa intervin in disputa dintre presedinte si premier", a declarat ministrul Mediului, Attila Korody. UDMR-istul a precizat ca Bucurestiul este in discutii cu Comisia Europeana si si-a exprimat speranta ca, in curand se va putea veni cu un proiect in fata opiniei publice.

Kelemen Hunor a apreciat ca "solicitarea presedintelui nu mai este legitima", amintind ironic ca abia anul viitor va incepe campania electorala pentru alegerile prezidentiale. "Taxa este foarte mare, recunosc acest lucru", a marturisit totusi deputatul.

Secretarul general al PSD, Titus Corlatean, a declarat ca scrisoarea adresata de catre seful statului premierului Tariceanu este una de tip populist si demagogic, deoarece taxa auto este opera Aliantei PNL-PD, iar Traian Basescu nu a luat nici o atitudine pana acum.

"Este o actiune populista, demagogica, de consum intern. Presedintele a tacut in toti acesti ani in legatura cu aceasta taxa. Este subiect care intereseaza populatia si domnul Basescu doreste sa se puna pe creasta valului", a comentat Corlatean.

Presedintele UDMR, Marko Bela, a declarat ca demersul presedintelui de a-i cere premierului anularea taxei auto este unul caracteristic campaniei electorale si a precizat ca trebuie luata in considerare capacitatea oamenilor de a plati aceasta taxa.

"Si presedintele stie ca suntem in campanie. Probabil ca presedintele a considerat ca a fost prea conciliant saptamana trecuta cu pactul pentru educatie", a adaugat Bela.

Marko Bela a precizat ca UDMR a atras atentia ca taxa existenta si cea preconizata este prea mare, dar si ca trebuie facut ceva astfel incat sa fie corelata cu capacitatea oamenilor de a plati.

"Si noi am fost de parere ca taxa existenta si preconizata la momentul respectiv este prea mare. Poluarea mediului este o problema foarte importanta, dar protectia mediului trebuie corelata cu capacitatea oamenilor de a plati o anumita suma", a spus Marko.

Ads