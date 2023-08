Geoana: BNR nu are un partener in Guvern in privinta politicilor economice

Presedintele Senatului, Mircea Geoana, sustine ca actualii lideri ai Romaniei nu au capacitatea de a scoate tara din criza, iar promisiunile politicienilor vor trebui sa fie calibrate la realitatile post criza.

In opinia sa, Banca Nationala a Romaniei nu are inca un partener in Guvern in privinta politicilor economice.

Intrebat daca regreta ca a fost la guvernare in 2009, Geoana a raspuns: "daca ma uit strict politic si electoral, da. Daca ma uit la nevoia de a construi majoritati solide in Romania, nu. Daca exista un regret, este cel ca nu am ales cand am putut alege partea de Minister de Finante, le-am lasat celor de la PD-L. Daca as fi ales Ministerul de Finante si am fi adus oameni de buna calitate in zona economica, poate nu am fi avut probleme", a declarat Mircea Geoana, la Money Channel.

"Retele sociale au declansat revolutiile din Orientul Mijlociu"

Pe de alta parte, presedintele Senatului a vorbit si despre situatia din Orientul Mijlociu, despre revolutia "in cascada" care, in opinia sa, "nu a fost declansata nici de Al Qaida, nici de WikiLeaks, ci este mai degraba o combinatie, acumularea unei tensiuni sociale ale unei populatii tinere care nu are loc de munca, ce dispunde de servicii sociale foarte precare si regimuri care au devenit insuportabile".

El sustine ca retelele sociale au dus la declansarea situatiei actuale.

"Retele sociale, Google, Facebook, tot ce inseamna capacitatea de comunicare instantanee au declansat aceasta revolutie. Uitati-va ca cei care demonstreaza in strada sunt tineri si sunt tineri educati, sunt studenti foarte multi, sunt tineri profesionisti".

Geoana spune ca aceasta combinatie de factori sociali si raspandirea tehnologiei au determinat o constiinta sociala care nu mai raspunde marilor puteri occidentale.

"Eu anticipez ca in zona Orientului Mijlociu, din Maroc pana in Asia Centrala si poate chiar la periferia Chinei, vom avea o perioada lunga de instabilitate, lucruri care vor putea duce chiar la un razboi civil, regimuri islamiste. Putem vedea o dezvoltare destul de periculoasa, sau putem vedea o transformare mai aproape de modelul Turciei, unde exista o puternica traditie a armatei. Turcia, din punctul meu de vedere, redevine foarte interesanta pentru Europa", mai spune Mircea Geoana.

El sustine ca magnitudinea schimbarilor nu o putem percepe, dar factorul social economic a dus la aceste probleme in Orientul Mijlociu.