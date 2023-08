Geoana: Bucurestiul este prea arogant din punct de vedere politic

Mircea Geoana, presedintele Senatului Romaniei, a participat la festivitatile dedicate Unirii Principatelor Romane de la Iasi unde a sustinut un discrus despre semnificatia zilei de 24 ianuarie 1859.

Mircea Geoana a preciazat ca toti romanii ar trebui sa se intrebe, impreuna cu toti politicienii, cate din principiile, visurile si idealurile vechilor parinti ai statului Roman s-au realizat?

"O parte dintre acele idealuri mai vechi s-au realizat. Insa o parte importanta dintre ele nu sunt onorate.

Ideea de unitate nu s-a pastrat, iar in prezent constatam acest lucru in mod clar prin diferentele dintre Bucuresti si provincie.

"Bucurestiul este prea arogant din punct de vedere politic, s-a detasat prea mult de provincie si 'a uitat' Iasul si Moldova. Aceasta regiune a ramas in uitare si in saracie in prezent" a declarat Mircea Geoana.

Presedintele Senatului, Mircea Geoana, a mai afirmat sambata la Iasi ca in Romania exista foarte multi oameni care traiesc ca pe vremea lui Cuza.

"Acum 150 de ani, parintii fondatori au visat, au muncit si s-au sacrificat pentru o Romanie in care taranul sa traiasca decent. Sunt prea multe sate din Romania in care se traieste ca pe vremea lui Cuza, acum, in secolul XXI, si acest lucru trebuie sa inceteze. Sunt prea multi tineri si pensionari care nu pot sa traiasca din salariu sau din pensie in Romania de dupa 150 de ani de la Unire", a precizat Mircea Geoana.

Ads

El a facut apel si la reformarea sistemului de educatie si a sistemului sanitar, pentru ca "oamenii mor cu zile in spitale".

Liderul social-democrat a solicitat politicienilor sa faca eforturi comune pentru dezvoltarea Romaniei, astfel incat sa ramana in istorie ca oameni care au ajutat la modernizarea tarii.

Presedintele Senatului Romaniei a precizat ca, in prezent, sunt nenumarate puncte prin care politicienii nu isi respecta contractul cu tara si cu natiunea.

Mircea Geoana a afirmat ca Romania are nevoie acum, mai mult decat oricand, de unitate.

"Ma bucur ca aici, la Iasi, nu avem doar baloane rosii sau portocalii sau galbene. Ma bucur sa vad ca exista o unitate in tara", a mai spus Mircea Geoana in discursul sau de la Iasi.