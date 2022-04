Geoana il da in judecata pe Nicolicea, dupa ce ministrul l-a acuzat ca a primit mita

Mircea Geoana a anuntat sambata ca il va da in judecata pe Eugen Nicolicea. Asta dupa ce ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul a afirmat ca senatorul a primit 40.000 de euro pentru ca el sa fie exclus din partid, in anul 2008.

"De 5 ani de zile am acceptat fara sa reactionez la frustrarile permanente ale domnului Nicolicea. Eu pot sa inteleg si lunga suita de calomnii si neadevaruri pe care le-a spus despre mine, dar de aceasta data vreau sa fiu extrem de clar.

Daca are intrebari cu privire la modul in care a fost exclus, are un coleg de guvern, Dragnea, care a fost prezent la sedinta de atunci a organizatiei", a declarat Geoana, sambata, la B1Tv.

Senatorul a precizat ca daunele materiale pe care le va primi in urma procesului le va dona unui ONG care va inventa un premiu anual pentru lichelism si traseism politic.

"Totul are o limita. In clipa in care vii in spatiul public cu astfel de acuzatii mincinoase, atunci pot sa spun ca luni dimineata il dau in judecata. Este cea mai mare inventie si minciuna pe care am auzit-o vreodata.

Daunele materiale pe care le voi obtine le voi dona unui ONG cu o singura conditie: sa inventeze un premiu anual pentru lichelism si traseism politic. Sa vii cu astfel de minciuni sfruntate este totalmente inacceptabil", a mai spus Mircea Geoana.

Eugen Nicolicea, in prezent membru UNPR, l-a acuzat vineri seara pe Geoana ca ar fi primit mita 40.000 de euro pentru ca el sa fie exclus din partid.

"El a primit 40.000 de euro ca sa ma dea afara din partid. El a primit banii. A spus si in grupul din Parlament. In 2008 s-a intamplat", a declarat Nicolicea la B1 TV.

