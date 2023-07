Geoana: UDMR este condamnat sa fie alaturi de PD-L pana la sfarsit

Presedintele Senatului, Mircea Geoana, crede ca USL ar fi trebuit sa transmita un mesaj mai clar UDMR privitor la faptul ca va fi exclusa ideea unei guvernari USL-UDMR daca formatiunea maghiara opteaza sa sprijine actualul Guvern Boc.

Intr-o postare pe blogul sau, Mircea Geoana subliniaza ca, in opinia sa, exista lucruri mai importante decat accesul la putere.

"Oricat de importanta ar fi daramarea regimului actual acum, sunt lucruri peste care nu se poate trece. Iar din corul de laude si cereri in casatorie auzite de la toti liderii politici la Oradea, acest element esential a lipsit: nu orice este tranzactionabil, nu se poate vorbi de autonomie teritoriala. Exista lucruri mai importante decat accesul la putere.

Asa cum am decis in 2008, fara niciun alt substrat etnic sau nationalist, ca UDMR nu era necesar unei guvernari 'paritare'. Astazi, USL trebuie sa spuna clar si neechivoc UDMR-ului ca, daca vor continua sa sustina actuala putere, nu vor face parte din viitoarea majoritate alaturi de USL. Ar fi fost mai bine sa se auda clar la Oradea o asemenea pozitie din partea USL, poate asa am fi scapat de triumfalismul momentului", scrie Geoana referindu-se la semnarea protocolului guvernamental de colaborare PD-L-UDMR-UNPR.

"Ii doresc succes lui Kelemen Hunor pentru ca reprezinta curentul moderat din UDMR. Mi-as dori sa poata pune stavila ofensivei radicalismului in reprezentarea politica a maghiarimii. Ramanand la guvernare, oricat de mult ar obtine de la partenerii lor actuali, vor fi vulnerabili", mai scrie Geoana, care isi incepe postul prin a sublinia ca "aparent, de astazi, UDMR este condamnat sa fie alaturi de PD-L pana la sfarsit".

Fostul lider PSD sustine ca in cazul in care USL nu va lua peste 50% la urmatoarele alegeri, suficient pentru a putea instala un guvern, UDMR nu se va alatura USL, ci in mod "pragmatic" tot lui Traian Basescu, ca si in 2004 si in 2009.