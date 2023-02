Mircea Geoana implineste 53 de ani

Mircea Dan Geoana, pe numele sau complet, un important si cunoscut om politic postdecembrist, in prezent nr. 2 in Romania pe linie statala - dupa presedintele Traian Basescu - s-a nascut pe 14 iulie 1958, la Bucuresti, intr-o familie buna ca si conditie sociala pentru epoca rosie (tatal fost general in armata, iar mama inginer la ITB).

Cel putin din postura de diplomat, poate fi considerat unul dintre artizanii principali care au contribuit major la aducerea Romaniei in structurile euro-atlantice.

Educatie si formare superioara

1983 - Absolvent al Facultatii de Mecanica din Bucuresti, din cadrul Institutului Politehnic

1992 - Master la celebra Ecole Nationale d'Administration Paris

1993 - Licentiat al Facultatii de Drept Bucuresti

1994 - Curs despre institutii democratice, NATO

1999 - Harvard Business School, Program de dezvoltare manageriala a Grupului Bancii Mondiale

2005 - Doctor in economia mondiala la ASE

Traseu profesional

1983/1990 - Inginer la Trustul Energomontaj Bucuresti

1990 - Referent in cadrul MAE pe relatia cu Franta

1991/1994 - Director al Directiei Afaceri Europene din MAE

1994/1995 - Director General MAE

1993/1995 - Purtator de cuvant al MAE

1996/2000 - Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in SUA

2000/2004 - Ministrul Afacerilor Externe in Cabinetul Adrian Nastase

2001 - Presedinte in exercitiu OSCE

2004 - prezent: Senator PSD

2008 - prezent: Presedintele Senatului Romaniei

Activitate politica

2001 - intra in Partidul Social Democrat (PSD)

2001/2004 - Vicepresedinte PSD

2005/2010 - Presedinte PSD

2006/2010 - Vicepresedinte PES

Marile infrangeri pe linie politica

La scrutinul din 2004 pentru Primaria Generala a Bucurestiului a fost invins lejer in turul doi de Traian Basescu, cu scorul de 54,9 % - 29,7 %.

La finele aceluiasi an, dupa alegerile parlamentare, a fost propunerea PSD (partid care castigase alegerile generale) pentru functia de premier, numai ca presedintele Basescu l-a preferat pe liberalul Calin Popescu Tariceanu in scaunul nr. 1 de la Palatul Victoria.

In 2009 a pierdut alegerile prezidentiale in fata lui Traian Basescu, unul din motivele esecului fiind pus pe seama acelei controversate si ciudate vizite in miez de noapte acasa la magnatul Vantu, facute cu putine zile inainte de turul doi al scrutinului.

In 2010, la alegerile din PSD, a ramas si fara fotoliul de presedinte al celui mai important partid din opozitie, fiind batut de fostul june-prim al social democratilor, Victor Ponta.

Pentru repetate declaratii publice care au afectat imaginea partidului, a fost suspendat sase luni din PSD, fara insa a i retrage si sprijinul politic ca sef al Senatului.

In prezent nu mai reprezinta o voce cu rezonanta in partid, dar ramane la conducerea Camerei Superioare a Parlamentului Romaniei.

Carti publicate

Incredere - Ed. Nemira

Modelul social romanesc. Calea catre o alta Romanie - Ed. Economica

America, Europa si modernizarea Romaniei - Fundamente pentru un proiect romanesc de societate - Ed. Economica

Drumul spre Europa si Lumea Transatlantica - Ed. Universul Enciclopedic

Decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de cavaler (2000) si "Legiunea de Onoare" (Franta, 2002).

Sotia sa, Mihaela Geoana, de profesie arhitect, conduce din 2007 Societatea Nationala de Crucea Rosie (SNCRR). Au impreuna doi copii, pe Ana-Maria si Alexandru.

