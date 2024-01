Editorial: Spatiul. Ultima frontiera...

Motto: Acestea sunt calatoriile lui Mircea Geoana. Este mereu in misiune, ca sa exploreze lumi noi si ciudate, sa caute noi forme de viata si noi civilizatii, sa patrunda acolo unde nimeni n-a mai fost vreodata...(traducere aproximativa, intro-ul din Star Trek)

...Telefonul de la NASA taraie prelung, ca-n romanele lui Raymond Chandler. O mana osoasa, pe care functionarii o banuiesc demult ca ascunde un personaj din Men in Black aflat sub acoperire, apuca telefonul cu sila. Alo!

"Alo, NASA? Duduie, sunt Mircea Geoana, liderul social-democratiei din Romania, Dracula, viezure, manz. Premier scrie pe mine. Nu, nu computer tomograf. Nu, nu statie de montaj, ca astea n-au viata. Premier - prim ministru. Voi conduce Romania. Nu, nu din Budapesta. Din Bucuresti, acolo unde veti instala un scut antiracheta mai mic.

Daca se poate, cand mai pleaca o cursa in spatiu, nu se poate sa avem la bord si un roman? Normal ca o sa analizati. A mai fost unu, cu niste rusi, dar e din nou momentul. Pot sa zic la presa? Da, pot sa plec si eu."

...Numaratoarea inversa a inceput. In fata, la geam, doi cosmonauti care au pe maneca un steag cu dungi rosii si stelute albe apasa pe butoane. Ignitia puternica arunca cat colo mogaldeata ghemuita in spate, langa cutia cu sanviciuri. In tubul montat la gura scapa un jet verde. Americanii bat mogaldeata pe umar: "First puke, welcome on board!"

In jur, zece ore, numai albastru inchis, si din cand in cand cate-un punct. Mogaldeata casca din greu si se freca la ochi cu manusa de doua kilograme. Prima oara si-a bagat-o in ochi si l-a inrosit. Lacrimile se scurg pe obraz. "You-re excited, huh?"

...Au mai trecut zece ore. Casca si americanii. Un ghiorait sparge dintr-o data tacerea stelara. "Hungry, huh?" Cutiuta cat un sfert de unghie, care contine o portie de ciorba de burta si una de tocanita de vitel, doua pastile, traverseaza lin incinta pana in spate, la mogaldeata, lovind-o in celalalt ochi. Lacrimeaza si ala. "You-re still excited, huh?"

Pirulele nu taie foamea. Statia de pe orbita lui Marte se iteste intr-un geam. Drive-in McDonald's. Americanii intind spre ea un coridor si o taie dupa hamburgheri. Matele se dezmeticesc si incep sa cante vesele.

...Au mai trecut zece ore. Telefonul de la PSD taraie prelung, ca-n romanele lui Haralamb Zinca. Tanti Lenuta lasa matura de-un perete si mana-i osoasa, pe care activul de baza o banuieste ca exista si pe vremea lui Dej, apuca telefonul cu sila.

Noteaza ceva pe-o hartie - "Sunat NASA. 30 noimebrie, Cape Canaveral. Tinuta casual" - si paseste in varful picioarelor pana in biroul lui Mircea Geoana. Presedintele doarme cu capul pe birou si plescaie. Din burtica se-aud sunete vesele...

Cristian Mihai Chis

