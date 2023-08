Geoana va fi presedinte interimar

In inclestarea dintre magistrati si Guvern exista niste elemente delicioase, niste constructii pe care purtatorii de roba, fara sa stie ca au in frunte si niste persoane trase cu cheia politic de liberalii angajati in sustinerea lui Mircea Geoana in turul doi, le servesc cu seninatate.

Asa ca amenintarea judecatorilor ca nu vor participa la alegeri are un dichis: mandatul lui Traian Basescu se incheie, si cum nu va functiona un Birou Electoral Central, scrutinul va fi amanat.

Constitutia spune ca mandatul poate fi prelungit in caz de catastrofa sau razboi, deci nu e cazul. Si mai spune ca presedintele isi exercita mandatul pana la depunerea juramantului de catre presedintele nou ales. Care nou ales nu va fi iute, daca magistratii continua greva, dar nici Traian Basescu nu va putea sta la nesfarsit la Controceni, pe motiv de expirare de mandat.

Si atunci, spune scenariul crosetat de PSD, intra in scena Mircea Geoana, care, ca presedinte al Senatului, asigura interimatul functiei.

Doar ca functia trebuie sa fie vacanta, iar aici Constitutia e neclara: demisie, demitere, imposibilitatea definitiva a exercitarii functiei sau deces. Deci totul se joaca la varianta a treia din insiruirea de mai sus. Ei bine, faza asta, sa-i spunem santaj, are legatura cu asumarea raspunderii. E complicat? E, dar si ambitiile sunt mari.